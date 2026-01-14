NCT WISH¡¢ÆüËÜ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWISHLIST¡ÙËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖHello Mellow¡×MV¸ø³«
NCT WISH¤¬¡¢ÆüËÜ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWISHLIST¡Ù¤òËÜÆüÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖHello Mellow¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
NCT WISH¤ÎÆüËÜ½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡ØWISHLIST¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¶Ê6¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´7¶Ê¤¬¼ýÏ¿¡£¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎWISHLIST¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ä°¤¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖHello Mellow¡×¤Ï¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤Îµ±¤¤ÈÄË¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤´¶¾ð¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢Å·»È¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Î»Ñ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖËÜÅö¤Î»Ñ¤òÃÎ¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ë³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÅ·»È¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖHello Mellow¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é·¯¤ÎZONE¤ËÅ®¤ì¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î²Î»ì¤È²Ä°¦¤²¤Ê¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖZONE¡×¡¢NCT WISH¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBUBBLE GUM¡×¡¢11·î¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÁáÂ®ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖDreamcatcher¡×¡¢ÌÀ¤ë¤¯·Ú²÷¤ÊUK¥¬¥é¡¼¥¸¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦NCT WISH¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖSOMEDAY¡×¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ«¤òºÌ¤ë¡ÖGood Morning¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWISHLIST¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎNCT WISH¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼ÄÌ ³¹Ï©Åô¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ä¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦Åì²£Àþ ½ÂÃ«±Ø¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Á°¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤ÇNCT WISH¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸³«¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
1·î17Æü¡¦18Æü¤Ë¤Ï¡¢Á´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ãNCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN¡ä¤¬Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
◾️ÆüËÜ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWISHLIST¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://nct-wish.lnk.to/WISHLIST
ÇÛ¿®¡§https://nct-wish.lnk.to/WISHLIST_
¢§Tracklist
01.Hello Mellow
02.ZONE
03.BUBBLE GUM
04.Dreamcatcher
05.SOMEDAY
06.Good Morning
07.poppop (Japanese Ver.)
[¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»ºÈ× WISHport Ver.]
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Mini Album
²Á³Ê¡§8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCK-43595
[½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× WISHarc Ver.]
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Mini Album <»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ (LP¥µ¥¤¥º)>
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCK-43596
[ÄÌ¾ïÈ×]
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Mini Album
²Á³Ê¡§2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVCK-43603
[¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»ºÈ× Dreamy Ver.] (mu-mo SHOP / ¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¸ÂÄê¾¦ÉÊ)
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÈ×
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Mini Album
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVZ1-43604~9
[¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»ºÈ× WISH for U Ver.] ¡Ê2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÈ×
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Mini Album <¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×>
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AVTK-43597¡Á43602
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡NCT WISH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡NCT WISH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡NCT WISH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë