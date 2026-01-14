Åß¤ÎÍò¤Î±Æ¶Á¡Ä¡È¤Ï¤À¤«º×¡É¤Î¹ñÉÜµÜ¿À¼Ò¤Ç¹ñ¤Î½ÅÊ¸¡ØÏ°Ìç¡Ù²°º¬¤Î°ìÉô¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ë º×¤Ï¡Ö±þµÞ½èÃÖ¡×¤Ç³«ºÅÊý¿Ë
¡¡°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Î¹ñÉÜµÜ¿À¼Ò¤Ç¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÏ°Ìç¡×¤Î²°º¬¤Î°ìÉô¤¬¶¯É÷¤ÇÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3·î1Æü¤Î¡Ö¤Ï¤À¤«º×¡×¤òÁ°¤Ë¡¢½¤Éü¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¤Ï¤À¤«º×¡×¤òÁ°¤Ë¡Ä¿À¼Ò¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÏ°Ìç¡×¤¬ÇËÂ»
¡¡Å·²¼¤Î´ñº×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Î¡Ö¹ñÉÜµÜ¤Ï¤À¤«º×¡×¡£2026Ç¯¤Ï3·î1Æü¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢¿À¼ÒÂ¦¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÉÜµÜ¿À¼Ò¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏ°Ìç¡×¤Î²°º¬¤Î°ìÉô¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢1·î11Æü¤Ë¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê³ÆÃÏ¤ò½±¤Ã¤¿¡ÈÅß¤ÎÍò¡É¡£¿á¤¹Ó¤ì¤¿¶¯É÷¤Ç¡¢Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÎÂ¾ì¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ï°Ìç¤Î²°º¬¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÉÜµÜ¿À¼Ò ³ÑÅÄÀ®¿Í¸¢Ç©µ¹¡§
¡Ö¤¹¤´¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉ÷¤ÇÛØÈé¡Ê¥Ò¥Î¥¤Î¼ùÈé¡Ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤È»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡£¸µ¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤¬µà¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²ÇÒ¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
²°º¬¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥Î¥¤ÎÈé¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢¤½¤ÎÌÌÀÑ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÑÅÄÀ®¿Í¸¢Ç©µ¹¡§
¡ÖÄ»¤¬¡Ê²°º¬¤Ë¤¤¤ëÃî¤ò¡Ë¿©¤Ù¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÍ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¿å¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÚ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¿À®¸µÇ¯¤Ë¤Õ¤ÂØ¤¨¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ40Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²°º¬¤Î¤Õ¤ÂØ¤¨¤ò¤¤¤Ä¹Ô¤¨¤ë¤«¡¢Ä´À°¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÌðÀè¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¹ñÉÜµÜ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤À¤«º×¡×¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1250Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÏ°Ìç¤Ï¡¢¿ÀÃË¤ä¤Ï¤À¤«ÃË¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Î¿À»ö¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²°º¬¤ÎÇËÂ»¤ÏÂç¤¤Ê¿´ÇÛ»ö¤Ç¤¹¡£
¾®ß·È¬½½»Ê¤µ¤ó(80)¤Ï¡¢58Ç¯Á°¤Î1968Ç¯(¾¼ÏÂ43)¤Ë¤Ï¤À¤«º×¤Î¼çÌò¡¦¿ÀÃË¤òÌ³¤á¡¢º£¤â¿ÀÃËOB¤Çºî¤ëÅ´ËÈ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æº×¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ß·¤µ¤ó¡§
¡Ö50Ç¯¶á¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È½é¤á¤Æ¡£°ËÀªÏÑÂæÉ÷¤Î»þ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Êº£²ó¤ÎÊý¤¬¡Ë¤Ò¤É¤¤¡×
2026Ç¯¤Î¤Ï¤À¤«º×¤Ï3·î1Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿À»ö¤Ï¤ª¤è¤½1¥«·î¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Êä½¤¹©»ö¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ë°ðÂô»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¾Ç¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
°ðÂô»ÔÀ¸³¶³Ø½¬²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¤³¤³1Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Úー¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÈï³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤º¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ï¤À¤«º×¡×¤ÏÌµ»ö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
³ÑÅÄÀ®¿Í¸¢Ç©µ¹¡§
¡Ö½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ê½¤Á¶¤Ê¤É¡Ë¾¡¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¿»ö¤â¤Ê¤¯Ìµ»ö¤Ë3·î1Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¢£Ï·µà²½¤Ç"¤Õ¤ÂØ¤¨"ÌÜ»Ø¤¹¤â¡Ä½¤Á¶¤Ï¡Ö½çÈÖÂÔ¤Á¡×
¡¡¹ñÉÜµÜ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÇËÂ»¤·¤¿Ï°Ìç¤ÈÏ·µà²½¤¬¿Ê¤àÇÒÅÂ¤Î²°º¬¤Î¤Õ¤ÂØ¤¨¤ä½¤Íý¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½2²¯±ß¤ò¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¸ý2000±ß¤«¤é¤Î´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬ËÜÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡ÖÏ°Ìç¤Î²°º¬¤ò¤Õ¤ÂØ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ÂØ¤¨¹©»ö¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ÎÊä½õ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ê¸²½Ä£¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¹©»ö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¼ê½ç¤ò·Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ðÂô»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ë¶¨²ñ¤¬¤¹¤°¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢½çÈÖÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°ðÂô»Ô¤Ï¸½ºß¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«Ê¸²½Ä£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â½¤Á¶¹©»ö¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤ÏºÇÂ®¤Ç2027Ç¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÉÜµÜ¿À¼Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤À¤«º×¡×¼«ÂÎ¤Ï¡¢½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£