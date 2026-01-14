´ÆÆÄ¤«¤é»ØÅ¦¡Ö100¡ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡U-17WÇÕ¥Ù¥¹¥È8¹×¸¥¤â¡Ä¼º¤Ã¤¿Äê°ÌÃÖ¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÃÝÌîÉöÂÀ¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ï²¼¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡É¡£
¡¡º£²ó¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¼¯Åç³Ø±à¤ò3-0¤Ç²¼¤·¤Æ½é¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î2Ç¯À¸DFÃÝÌîÉöÂÀ¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃÝÌî¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¸½¼Â¤È¤Ï¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Ï²¼¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡182¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÉÔÆ°¤Î2Ç¯À¸¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·¯Î×¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½à·è¾¡¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£·è¾¡¤Ï±äÄ¹¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂ¤òÚ»¤ë¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8·î¤ËU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢É÷¸þ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¡£½ù¡¹¤Ë3Ç¯À¸¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÙ»³ÅÄÎç¿¿¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢WEST¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â¡¢Áª¼ê¸¢Í½ÁªÁ°¤ÎÂè18Àá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U-18Àï¤Ç0-4¤ÎÂçÇÔ¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö100¡ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¤È¤¤Ï¤ªÁ°¤¬100¡ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤º¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢1¤Ä1¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍÂ¼´ÆÆÄ¤¬¡ØÁ°¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡±Ô¤¤»ØÅ¦¤ËºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁ°¤Ë±¿¤ÖÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ÇÃÝÌî¤Ï10·î21Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¡¢U-17WÇÕ¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ËÄ©¤àU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é1¤«·î´Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¡£ÍÂ¼´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¤È¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò»öÁ°¹ç½É¤«¤éÈäÏª¤·¡¢U-17WÇÕ¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤È¹¶·â¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÈôÌö¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÏÁª¼ê¸¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ºÆ³«¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢WEST¤Ç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÙ»³ÅÄ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÂçÄÅ¤Ë3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÇÎç¿¿¤¯¤ó¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¾Ç¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂåÉ½³èÆ°¤«¤é¹çÎ®¸å½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢11·î29Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢WESTÂè20Àá¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï±½ÄÌ¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹¥Ä´¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëºÙ»³ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÀÅ²¬³Ø±àÀï¤Ç¤â¸½¾õ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢12·î14Æü¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³U-18¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï3¥È¥Ã¥×¤Î¿¿¤óÃæ¡£¤·¤«¤â35Ê¬¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï7-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤ÆºÙ»³ÅÄ¤â¥´¡¼¥ë¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¡Øº£Ç¯¤Ï¤â¤¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇº¤ß¶ì¤·¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÍÂ¼´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ºÆ¤ÓÆ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎç¿¿¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Áö¤ë¤·¡¢¼è¤é¤ì¤¿¸å¤ÎÌá¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾ï¤Ë100¡ó¤À¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Î¾°»ÖÀï¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òËä¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿®Íê¤µ¤ì¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½éÀï¤ÎÅì³¤³Ø±àÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾29Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡¢3²óÀï¤Î¿å¸ýÀï¤âÆ±29Ê¬¤«¤é¤¤¤º¤ì¤âºÙ»³ÅÄ¤È¤Î¸òÂå¤À¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÆüÂçÆ£ÂôÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFWÁÒÃæÍª²ï¤ÈÂå¤ï¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï½ÐÈÖ¤¬Íè¤º¡¢¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î»×¤¤¤òÎÈ¤Ë¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·è¾¡Àï¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç·è°Õ¤ò¤³¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·¿ÍÀï¤«¤é¤Þ¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡É½¾´¼°¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼ÔÃ£¤ò°Ï¤ó¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÝÌî¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÎ¾¼ê¤ËÊú¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½Å¤ß¤âÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²ù¤·¤µ¡¢¾ð¤±¤Ê¤µ¡¢3Ç¯À¸¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È³Ø½¬¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤Î½Å¤ß¤òºâ»º¤Ë¤·¤Æ¡£ÃÝÌî¤ÏÀÕÇ¤¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹³Ð¸ç¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë