¿å¸Í¤ÎMFã·Æ£½ÓÊå¤¬¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡¡²¤½£Ä©Àï¤Ø¡Ä20ºÐ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ÎÇ¯Îð¡×
¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÎÆüËÜ¿Í3¿ÍÌÜ¤Ë
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬1·î14Æü¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1ÉôKVC¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Îã·Æ£¤Ï¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2024Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò½Å¤Í¡¢2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ2¥ê¡¼¥°27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·8ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·âÅªMF¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£¿å¸Í¤¬½é¤ÎJ1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½Ð¾ì¤·¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢²¤½£Ä©Àï¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼Á°GM¤ä¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤¿¿¹Á°´ÆÆÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¿å¸Í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤¿ËÍ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢FWºäËÜ°ìºÌ¤ÈDFÌÚÂ¼À¿Æó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ã·Æ£¤Ï3¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ã·Æ£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKVCWesterlo¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ËÍ¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼Á°GM¡£¹â¹»3Ç¯¤Î¤È¤¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¿¹Á°´ÆÆÄ¡£°ìÇ¯ÌÜ¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸ø¼°Àï¤Çµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ËÍ¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤¿ËÍ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÇJ1¤ÇÀï¤¤¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò9·î¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Õ20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï20ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡2Ç¯´Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎJ1¤Ç¤ÎÌöÆ°¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦¡¡¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¡ã·Æ£½ÓÊå¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë