¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö·ÑÂ³¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¡©¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
µ¾À·¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡Ö¹³µÄ³èÆ°¤òÂ³¤±¤í¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö·ÑÂ³¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥é¥óÅö¶É¡¢¥Ç¥â»²²Ã¤Ç»à·ºÅ¬ÍÑ¤â¡Ä
8Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Çµ¯¤¤¿¹³µÄ³èÆ°¤È¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³¹¤Î¤¤¤¿¤ë½ê¤«¤é±ê¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢½ÆÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ç¥âÂâ¤È¼£°ÂÅö¶É¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï3000¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼º®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤ºµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤ËÊª²Á¹â¤Ê¤É¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë½¸²ñ¤¬¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤ÎÀ©ºÛ¤Ç·ÐºÑ¤¬¸·¤·¤¯¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï1Ç¯¤Ç40¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¾¦Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ê¤É¤¬¤Þ¤º¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¥â¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¡¢100°Ê¾å¤Î»Ô¤äÄ®¤Ë³ÈÂç¡£»à¼Ô¤Î¿ô¤âÀè½µ¤Þ¤Ç¤Ï¿ô½½¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢3000¿Í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¥¤¥é¥ó¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï¥Ç¥â»²²Ã¤Ë¤Ï»à·º¤âÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¶¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¼×ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³°¤Ë¤â¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼Åö¶É¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ò¼×ÃÇ¡©
¡Ö¼£°ÂÅö¶É¤¬»ÔÌ±¤òÃÆ°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬½Ð²ó¤ë¤³¤È¤ä¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥â¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²áµî¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¤Ï¡©
°ìÈÖÆÃÄ§Åª¤ÊÅÀ¤Ï¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÎÂÇÅÝ¤ò¶«¤ÖÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤³¤ÎÂÎÀ©¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁÀ¤¤¡Ä¥¤¥é¥ó¤È¤Î¡Ö¸ò¾Ä¡×¤â
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ç¥â¤Î³ÈÂç¤òÌÔÎõ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î°¦¹ñ¼Ô¤¿¤Á¤è¡¢¹³µÄ¤òÂ³¤±¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ñ²Èµ¡´Ø¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Î¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡×¤¬¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¥Í¥Ã¥È¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¾ðÊóÅýÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸³²¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¸å²¡¤·¡©
¸«Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2¤Ä¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤ÏÃæÅìÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¡ÖÈ¿ÊÆ¤Ê¹ñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯¸¢¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÈá´ê¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ë¤ÏËÉÙ¤ÊÀÐÌý»ñ¸»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÈ¿ÊÆ¡×¤Ç¡Ö»ºÌý¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¤ÈºÇ¶á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤ÆÀ¯¸¢¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎºîÀï¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤âÀ¯¸¢¤ÎÂÇÅÝ¤ä¼åÂÎ²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²æ¡¹¤â·³¤â¡Ê¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ò¡ËÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê·³»ö¹ÔÆ°¤â¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤è¤ê·³¤Îµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÈ¿ÊÆ´¶¾ð¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ê¤É¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤â¤¦1¤Ä¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¤¥é¥ó¤È¤Î¡Ö¸ò¾Ä¡×¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¸ò¾Ä¤·¤¿¤¤¤Î¤À¡×¡£
¤³¤Î¥Ç¥â¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥é¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¸ò¾ÄÃæ¤À¤Ã¤¿°Æ·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë³Ë¤Î³«È¯¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¿·ï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¸ò¾ÄºàÎÁ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÅì¤ÎÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¾ðÀª¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤Ê¤ÉÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÀª¤òÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
