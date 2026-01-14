ÇúÌä¡¦ÂÀÅÄ¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÏÀ¤ò²ó¸Ü¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼2¿Í¤ÈÈæ³Ó¡ÖËÜÅö¤ÏÌ¿¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê61¡Ë¤¬¡¢13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤äÌ¾¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï04Ç¯¤Þ¤Ç19Ç¯´Ö¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ø¤âµ¤¸å¤ì¤·¤Ê¤¤ÄÉµÚ¤Ö¤ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤éÌë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ï³Æ¶É¤¬Âç·ãÀï¡£TBS·Ï¡ÖÃÞ»çÅ¯Ìé¡¡NEWS23¡×¤Ç¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÃÞ»çÅ¯Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹JAPAN¡×¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ÂÀÏº»á¤¬¡¢¼èºà¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ç¼Ò²ñ¤äÀ¯¼£¤ò»Â¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¶á¤¤»þ´ü¤Ë¡¢3»á¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Îµ²±¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÞ»ç¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î¡ÖÂ¿»öÁèÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥é¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ì¾Êª´ë²è¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÞ»ç¤µ¤ó¤Ï¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¼Ô½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ¿¤¬¤±¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬Æ°¤¯¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¿¤¬¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ä¤âÂ¿»öÁèÏÀ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼ì¾¡¤ÊÃÞ»ç¤µ¤ó¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÞ»ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤¢¡¢ÃÞ»ç¤µ¤ó¸À¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤½¤ì¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÃÞ»ç¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¢¤Î¿Í¤Í¡£¤¢¤Î¤Í¡¢ËÍ¤Ï³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê²óÅú¡£¡Ö²¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¡¢ËÜµ¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ÏÌ¿¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡È¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤«¡£»ëÄ°¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡ÊÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡Ë±ôÉ®¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©ËÍ¡É¤Ê¤ó¤Æ¡£¡È¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤â¤Í¡¢³Ú¤·¤¤ã¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦³Ú¤·¤¤¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¹¥ÂÐ¾È¤Ê2¿Í¡£ÂÀÅÄ¤ÏºÇ¸å¤ËÌÚÂ¼»á¤Î¸ÀÍÕ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¡ÈÂÀÅÄ·¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊüÁ÷¤À¤í¡©ÊüÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¡ØÁ÷¤ê¤ÃÊü¤·¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤À¤í¡©¤À¤«¤é¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤«»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¡£ÌÚÂ¼ÂÀÏº¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£