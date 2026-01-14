¡ÈÊÉ¤ÎÃæ¤Î°äÂÎ¡É28ºÐ½÷À´Ç¸î»Õ¤Ï¥Ð¡¼¾ïÏ¢µÒ¡Ä¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤È¸òÎ®¤«¡ÖÈà»á¤È²ñ¤¦¡×ÁÄÊì¤ËÏÃ¤¹¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÄ®
ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¡£
¤½¤Î¿È¸µ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤Î¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ì¤Î¥Ð¡¼¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï1·î10Æü¡£
·Ù»¡¤Ï¿ÆÂ²¤«¤é°ÂÈÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤ËÅ¹Æâ¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥À¡¼¥ÄÂæ¤Î²£¤Ë¤¢¤ëÊªÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊÉ¤¬¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤ÇºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£
¤½¤ÎÈÄ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ä²£40cm¤Î·ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¹¤¬¤ëÉýÌó1.6¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ü¹Ô¤1¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¶õ´Ö¤Ë¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Ï»à¸å10Æü¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢»à°ø¤Ï¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£
¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹©Æ£¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¡ÊQ.¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë»Ò¶¡¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î¥º§¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Âç³¢Æü¤À¤Ã¤¿2025Ç¯12·î31Æü¤´¤í¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Î¥Ð¡¼¤Ï1·î2Æü¤â±Ä¶È¤·¡¢¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï12·î31Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼«Âð¶á¤¯¤ÎÅ¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î31Æü¤ÎÍ¼Êý°Ê¹ß¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¤µ¤ó¡£
ÁÄÊì¤ËÂÐ¤·¡¢Âç³¢Æü¤ÎÍ½Äê¤ò¡Ö31Æü¤ÏÈà»á¤È²ñ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò´Þ¤á¡¢»àË´¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£