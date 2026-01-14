Ý¯ºä46¡¢¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥í¥´¸ø³«¡¡PERIMETRON OSRIN¤¬¼ê³Ý¤±¤ë
¡¡Ý¯ºä46¤¬¡¢4·î11Æü¡¢12Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥í¥´¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡È³Ø¶È¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁªÂò»èーー³Ø¤Ó¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ý¯ºä46 ¾¡Ëô½Õ¤ÎµþÂçºß³Ø¸øÉ½¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à PERIMETRON¤ÎOSRIN¡£Ý¯ºä46¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ý¯ºä46¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ø¿·¤»³¦¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹¤¤Áð¸¶¤Ëºé¤¸Ø¤ëºù¤ÎÌÚ¤ò¡¢¥°¥ëー¥×¥«¥éー¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ï¤Þ¤ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿32¿Í¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä·Ý½ÑÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·ôÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤â¿·¤¿¤ËÈ¯É½¡£¸½ºß¼õÉÕÃæ¤Î¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¥«ー¥ÉÀè¹Ô¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¦OSRIN¡ÊPERIMETRON¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ý¯¤Î5Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Ô¤¯Ëö¤òÁÛÁü¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿
20Ç¯¸å¤Þ¤ÀÝ¯¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î»þÂå¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÇò¤ÎÁÏÀ¤µ¤À¤È»×¤¦¡¢¤É¤¦¤«¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ìËÜ¤¬ºé¤¤Û¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦»Ä¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë