¡ÖÈïºÒ¼Ô¤Î²Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¿·½Õ¡Ö²Î²ñ»Ï¡×ÀÐÀî¡¦·ê¿åÄ®¤ÎÃËÀ¤¬²Î¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤ ¼¡¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÇ½ÅÐ¤¬Éü¶½¤·¤¿¤¢¤È¤Î²Î¡×
¹Äµï¤Ç¤Ï14Æü¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤«¤é¤Ï2¿Í¤ÎÃ»²Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤«¤é¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤Î¸øÌ³°÷¡¦ÏÂÅÄ¼Â´õ¤µ¤ó37ºÐ¡£¤½¤·¤Æ·ê¿åÄ®¤ÎÇÀÎÓ¶È¡¦¼¼ÌÚÀµÉð¤µ¤ó¤¬¡¢ÆþÁª¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤Î81ºÐ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤Ë½»¤à¼¼ÌÚÀµÉð¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¼«Âð¤¬Á´²õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äü¤á¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤à»×¤¤¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹Äµï¤Ç¤Î¿·Ç¯¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡Ö²Î²ñ»Ï¡×¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä¹ÄÂ²Êý¡¢¤½¤ì¤Ë°ìÈÌ¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ã»²Î¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¤ªÂê¤Ï¡ÖÌÀ¡×¡£¹ñ¤ÎÆâ³°¤«¤é1Ëü4000¼ó¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÆþÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«10¿Í¡£
·ê¿åÄ®¤ÎÇÀÎÓ¶È¡¦¼¼ÌÚÀµÉð¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆþÁª¼Ô¤ÎºÇÇ¯Ä¹¡¢81ºÐ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¼ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÊì²°¤Ê¤É¤¬Á´²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤òÌÈ¤ì¤¿°ì³Ñ¤ËÉ×ÉØ2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¡¢Êì¿Æ¤äÍ§¿Í¤Î±Æ¶Á¤ÇÃ»²Î¤ò»Ï¤á¤¿¼¼ÌÚ¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯²Î¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¼ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï²Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¿´¶¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤º¡¢2¤«·î¤Ð¤«¤ê¤ÏËØ¤É²Î¤Ïºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÈïºÒ¼Ô¤Î²Î¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä²Î¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«5»þ¤Ëµ¯¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥âÄ¢¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¤Ò¤È»þ¤¬¡¢°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¼¼ÌÚ¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤Îº¢¡Ê20Ç¯Á°¡Ë¤Ï¼ê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ï¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÊØÍø¤Ê¤Î¡¢¤³¤ì¤À¤È¿²¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¸«¤Ê¤¬¤é¥Á¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¤È²¡¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¡×¤È²Î¤Å¤¯¤ê¤Îº£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¤³¤ì¤Ï¡ª¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡Ø¤ª¡¢ÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Ê¡£¤è¤·¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤ª¤¦¡Ù¤È¤«¡£Ã»²Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
²Î²ñ»Ï¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç10²ó¤Û¤É±þÊç¤¹¤ë¤â¡¢ÍîÁª¡£º£²ó¤Ï¡Ä
¼¼ÌÚ¤µ¤ó¡Ä¡ÖÅÅÏÃ¤ÇµÜÆâÄ£¤Ç¤¹¤ÈÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£1½µ´Öµ¤»ý¤Á¤¬¹·¤ê¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÂ®Ã£¤Ç¡£¤³¤ì¤Ç°ì¤Ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌºÒ¤«¤é2Ç¯¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ø
¤½¤·¤Æ¡¢14Æü¤ÎÄ«¡£ÀµÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÌ´ÉñÂæ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼¼ÌÚÀµÉð¤µ¤ó¤Î²Î¡ÖÂçÃÏ¿Ì¡Ê¤ª¤ª¤Ê¤ð¡Ë¤Ë¤¿¤Õ¡Ê¤ª¡Ë¤ì¤·ÌÀÆüÛØ¡Ê¤¢¤¹¤Ê¤í¡Ë¤ÎÇ¯ÎØ¡Ê¤Í¤ó¤ê¤ó¡Ë¤òÉ´¤Þ¤Ç¤«¤¾¤Õ¡Ê¤¦¡ËÀ½ºàÁ°¤Ë¡×
¼¼ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤¬ÎÓ¶È¤Ê¤â¤ó¤Ç¡¢Âå¡¹¿¢¤¨¤Æ¤¤¿ÌÚ¤¬»³¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÆ·ú¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌÚ¤òÈ²¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´õË¾¡¢»×¤¤¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¼Â´õ¤µ¤ó¤Î²Î¡Ö¤»¤¬¤Þ¤ì¤·ÃÏÍë½èÍý¼Ö¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤¬¤¯¤Ê¤ë¤è¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤»¤ê¡×