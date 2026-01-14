日本映画テレビプロデューサー協会主催の「第50回エランドール賞」の受賞者が14日、発表された。受賞したのは岡山天音（31）、夏帆（34）、佐藤二朗（56）、郄石あかり（23）、松村北斗（30）、芳根京子（28）の6人。

エランドール賞は映画、テレビ番組作品、新人俳優・女優、番組プロデューサーなどに同協会が選定し贈られる賞。昨年までは俳優・女優を選出する「新人賞」としていたが、今回からは「新人賞」が外れ「エランドール賞」となった。

プロデューサー賞（田中・平田賞）は、映画から「国宝」を手掛けた村田千恵子氏（ミリアゴンスタジオ）、テレビから「じゃあ、あんたが作ってみろよ」を手掛けた杉田彩佳氏、丸山いづみ氏（ともにTBSスパークル）が受賞。プロデューサー奨励賞（田中・平田賞）には、映画から「爆弾」の岡田翔太氏、テレビから「ホットスポット」の小田玲奈氏（日本テレビ）が選ばれた。

また、特別賞に「国宝」制作チームが選ばれ、アクターズセミナー賞には秋本雄基、朝日奈まお、新井美羽、上村侑が輝いた。

授賞式は2月4日に都内で行われる。