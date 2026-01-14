¿·¡¦·§ËÜ¥°¥ë¥á¤òÈ¯·¡¤»¤è¡ª¥¢¥ß¥å¡ß¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á ¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬16Æü³«Ëë¡¡60¼ï¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤éÅêÉ¼¤ÇNo.1¤ò·èÄê
·§ËÜ±ØÁ°¤ÈÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·¡¦·§ËÜ¥°¥ë¥á¤òÈ¯·¡¤»¤è¡ª¥¢¥ß¥å¡ß¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á ¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬16Æü³«Ëë¡¡60¼ï¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤éÅêÉ¼¤ÇNo.1¤ò·èÄê
1·î16Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¢¥ß¥å¥µ¥¯¥°¥ë¥áÈ¯·¡º×¡Ù¡£
JR·§ËÜ±ØÁ°¤Î¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È¡×¤È¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¡ÖSAKURA MACHI Kumamoto¡Ê¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¥¯¥Þ¥â¥È¡Ë¡×¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
JR·§ËÜ¥·¥Æ¥£ ±ÊÅÄ»ËÏ¯¼ÒÄ¹¡Ö¥µ¥¯¥é¥Þ¥Á¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÏ¢·È¤·¡¢·§ËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´ë²è¤ÎÂç¤¤Ê¼ñ»Ý¡×
¶å½£»º¸ò¥é¥ó¥É¥Þー¥¯ ÅÏîµ¿¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ö¾ðÇ®¤È·§ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶7³¬¤Î¡Ø¹õ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸©»º¹õÌÓÏÂµí100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ë¡¢µÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Áー¥º¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤«¤±¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥µ¥¯¥é¥Þ¥ÁÃÏ²¼1³¬¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¡ØÌ£Àé¡ß·Ë²Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´»µÌÎà¤ÎÉÔÃÎ²Ð¤Î°ì¼ï¡ÖÂç¸«´»¡Ê¤ª¤ª¤ß¤«¤ó¡Ë¡×¤ÎÈé¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤ÈÆù¤ß¤½¤¬Íí¤ß¹ç¤¦ ¤Þ¤¼¤½¤Ð¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÜÀß¤Î°û¿©Å¹¤¬¡Ö·§ËÜ¤Î¿·Ì¾Êª¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Éô¤Ç60¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¤¦¤Á¡¢Íè´Û¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ð¥¹¤ä»ÔÅÅ¡ÊÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¤Ç¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï1·î16Æü¤«¤é2·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï3·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£