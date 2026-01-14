第174回（2025年下半期）直木三十五賞は、嶋津輝『カフェーの帰り道』に決定！
第174回（2025年下半期）芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）が発表された。選考会は1月14日（水）、都内で開催され、「直木三十五賞」は嶋津輝『カフェーの帰り道』に決定した。
■【第174回直木賞受賞作品】
■嶋津 輝 『カフェーの帰り道』
【あらすじ】
東京・上野の片隅にある、あまり流行っていない「カフェー西行」。食堂や喫茶も兼ねた近隣住民の憩いの場には、客をもてなす個性豊かな女給がいた。竹久夢二風の化粧で注目を集めるタイ子、小説修業が上手くいかず焦るセイ、嘘つきだが面倒見のいい美登里を、大胆な嘘で驚かせる年上の新米・園子。彼女たちは「西行」で朗らかに働き、それぞれの道を見つけて去って行ったが……。大正から昭和にかけ、女給として働いた“百年前のわたしたちの物語”。
【プロフィール】
1969年生まれ。2016年「姉といもうと」で第96回オール讀物新人賞を受賞。19年、受賞作を収めた『スナック墓場』でデビュー。
〈作品〉「ラインのふたり」アンソロジー『女ともだち』（2018年文春文庫刊）所収。『スナック墓場』19年文藝春秋刊（文庫化に際し『駐車場のねこ』に改題）。「猫とビデオテープ」アンソロジー『猫はわかっている』（21年文春文庫刊）所収。「漂泊の道」アンソロジー『私たちの特別な一日』（23年創元文芸文庫刊）所収。『襷がけの二人』23年文藝春秋刊＝第170回直木賞候補。『カフェーの帰り道』25年東京創元社刊。
■■第174回直木三十五賞の他の候補作はこの4作品
住田 祐 『白鷺立つ』
レビュー記事を公開中
▶︎第32回松本清張賞は『白鷺立つ』！ 比叡山延暦寺を舞台にした歴史小説。憎しみ合う僧侶の師弟、その結末は――【書評】
大門剛明 『神都の証人』
葉真中 顕 『家族』
レビュー記事を公開中
▶︎尼崎連続変死事件がモチーフのサスペンス長編。家族同士が殺し合う状況を、他者がどのように作り上げたのか？【書評】
渡辺優 『女王様の電話番』
レビュー記事を公開中
▶︎“スーパーセックスワールド”をどう生きる？「アセクシャルかもしれない」主人公を通して描く、この世界の歩き方【書評】
インタビュー記事を公開中
▶︎“渡辺優「性に関しては、基本的な考えすら人によって違う」 SM女王様の“電話番”が繰り広げる、性をめぐる探索行【インタビュー】
