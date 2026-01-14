Âè174²ó¡Ê2025Ç¯²¼È¾´ü¡Ë³©Àî¾Þ¤Ï¡¢Ä»»³¤Þ¤³¤È¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¡¢È«»³±¯Íº¡Ø¶«¤Ó¡Ù¤Ë·èÄê¡ª
Âè174²ó¡Ê2025Ç¯²¼È¾´ü¡Ë³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¡ÊÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ¼çºÅ¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Áª¹Í²ñ¤Ï1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡Ö³©ÀîÎ¶Ç·²ð¾Þ¡×¤ÏÄ»»³¤Þ¤³¤È¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¡¢È«»³±¯Íº¡Ø¶«¤Ó¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡ÚÂè174²ó³©Àî¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡Û
¢£Ä»»³¤Þ¤³¤È¡Ø»þ¤Î²È¡Ù
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤Î¾Ú¤ò¡¢¤¿¤À¡¢ÉÁ¤¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£ÀÄÇ¯¤ÏÉÁ¤¯¡£¤½¤Î²È¤Î¾²¤ò¡¢Ãì¤ò¡¢Å·°æ¤ò¡¢¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢ÊÉ¤ò¡¢¤½¤³¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿µ²±¤ò¡£ÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¤ÐÌµ¿ô¤ÎºÙÉô¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¼ê¤ò¤«¤¶¤»¤ÐÅÉ¤ê½Å¤Í¤é¤ì¤¿¸ü¤ß¤¬¶»¤òÆÍ¤¯¡£´öÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÂ¸ºß¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤ò°¦¤ª¤·¤à¤è¤¦¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤¿¡¢¿·±Ô¤Ë¤è¤ëÈôÌöºî¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂ´¶È¡¢¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£2023Ç¯¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ÇÂè29²ó»°ÅÄÊ¸ÕÜ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡ÒºîÉÊ¡Ó¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×2023Ç¯»°ÅÄÊ¸ÕÜ½Õµ¨¹æ¡£¡ÖÍßµá¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×24Ç¯»°ÅÄÊ¸ÕÜ½Õµ¨¹æ¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¡×24Ç¯·²Áü11·î¹æ¡£¡ÖÃ©¤ë³¹¤ÎÀÄ¤¤ÌÏÍÍ¡×25Ç¯¡Ø±Ø¤ÈÎ¹¡Ù¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò´©¡Ë½ê¼ý¡£¡Ö»þ¤Î²È¡×25Ç¯·²Áü8·î¹æ¡áÂè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï25Ç¯¹ÖÃÌ¼Ò´©¡£
¢£È«»³±¯Íº¡Ø¶«¤Ó ¡Ù
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
°ì¶å»°È¬Ç¯¡¢ÀîËôÀÄÇ¯¤ÏÀ±¶õ¤òÌ´¸«¤ÆÂçÎ¦¤Ø¤ÈÅÏ¤ë¡£Ìó¶å½½Ç¯¸å¡¢Èà¤Î¸Î¶¿¡¦Âçºå¤Î°ñÌÚ¤Ç¡ÖÀèÀ¸¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÁáÌî¤Ò¤«¤ë¤ÏÆ¼Âø¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢Îø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¸¸¤È¸½¼Â¤ÎÆó¤Ä¤ÎËüÇî¤ò´Ó¤¯¡¢¶Á¤¤ËËþ¤Á¤¿Ìî¿´ºî¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£2015Ç¯¡ÖÃÏ¤ÎÄì¤Îµ²±¡×¤ÇÂè52²óÊ¸éº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡ÒºîÉÊ¡Ó¡ÖÃÏ¤ÎÄì¤Îµ²±¡×2015Ç¯Ê¸éºÅßµ¨¹æ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï15Ç¯²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò´©¡£¡Ø²þ¸µ¡Ù24Ç¯ÀÐ¸¶½ñË¼´©¡áÂè38²ó»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¸õÊä¡£¡Ö¶«¤Ó¡×25Ç¯¿·Ä¬12·î¹æ¡£
¢£¢£Âè174²ó³©ÀîÎ¶Ç·²ð¾Þ¤ÎÂ¾¤Î¸õÊäºî¤Ï¤³¤Î3ºîÉÊ
µ×À´Çîµ¨¡ØÊ¸ÕÜ³¦ 2025Ç¯ 12 ·î¹æ¡Ö³³Ì¹ÒÏ©¡×¡Ù
ºäºê¤«¤ª¤ë¡ØÊ¸ÕÜ³¦ 2025Ç¯10·î¹æ ¡Ö¤Ø¤Ó¡×¡Ù
ºäËÜ ÏÑ¡ØBOXBOXBOXBOX¡Ù
