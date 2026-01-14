¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥Õ¥§¡×¿´ºØ¶¶¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë½ä²ó·èÄê - ½ÂÃ«¤ÇÏÃÂê¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡Á12·î¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Ë¤È¤ê¤µ¤µ¤ß¤ÎSNSÈ¯¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶PARCO¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°PARCO¤Î³ÆTHE GUESTcafé&diner¤Ç½ä²ó³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥Õ¥§¡×¤¬Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶PARCO¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°PARCO¤Î³ÆTHE GUESTcafé&diner¤Ë½ä²ó·èÄê
Âçºå²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëTHE GUEST cafe&diner ¿´ºØ¶¶PARCOÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Á3·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10»þ¡Á20»þ¤Þ¤Ç(L.O. FOOD 19»þ/DRINK 19»þ30Ê¬)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëTHE GUEST cafe&diner Ì¾¸Å²°PARCOÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡Á3·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Î»þ´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿´ºØ¶¶²ñ¾ì¤ÈÆ±ÍÍ¡£
ËÜ¥«¥Õ¥§¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍ½ÌóÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º®»¨»þ¤Ë¤ÏÆþÅ¹ÂÔµ¡Îó¤Î·ÁÀ®¤äÀ°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÂÀÊ¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤¬ºÇÂç60Ê¬ÄøÅÙ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡û¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼(°ìÉôÈ´¿è)
¤¹¤ä¤¹¤ä¥ª¥à¥«¥ì¡¼ 1,870±ß
¤¦¤µ¤®ÀèÀ¸¤È¸¤¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤è¤·¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È 1,870±ß
¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ë¤®¤ä¤«¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥«¥¿¥é¡¼¥ÊÅº¤¨¡Á 1,760±ß
¤¿¤¹¤±¤Æ¤¦¤µ¤®ÀèÀ¸! ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥È¥é¥¤¥Õ¥ë 1,650±ß
¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥á¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À 1,100±ß
¤¦¤µ¤®ÀèÀ¸¤Î¥Ó¡¼¥«¡¼àÝàê¥·¥Ê¥â¥ó¥¯¥Ã¥¡¼ÉÕ¤ 990±ß
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¥«¥Õ¥§¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¡¼¥È 3,300±ß
¥Ó¡¼¥«¡¼¥°¥é¥¹ 2090±ß
³ÛÂÓ¶À¥é¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ 1,100±ß
¥¿¥¤¥Þ¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯ Á´2¼ï 1,320±ß
¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë Á´£²¼ï 770±ß
å«ÁÏ¹ÑÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ Á´2¼ï550±ß
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ Á´8¼ï Ã±ÉÊ1¸Ä:330±ß BOX:2,640±ß
¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥× 770±ß
¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥ê¡¼Æþ¾ìÀ©¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤Íè¾ì¼Ô¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢º®»¨»þ¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤ËÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ØÆþÅÀ¿ô¤ËÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ä²ó³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«²ñ¾ì¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿´ºØ¶¶¤ª¤è¤ÓÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿´ºØ¶¶¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î³«ºÅ·èÄê
¿´ºØ¶¶¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î24Æü¤È25Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï1·î31Æü¤È2·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÅÐ¾ì»þ´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î²ñ¾ì¡¦ÆüÄø¤È¤â¤Ë10»þ45Ê¬¡¢11»þ45Ê¬¡¢12»þ45Ê¬¡¢13»þ45Ê¬¡¢14»þ45Ê¬¤Î·×5²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ²ó¤ÎÅÐ¾ì»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½10Ê¬Á°¸å¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¤Î¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢10»þ¡Á15»þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¸Â¤ê¡¢LivePocket¤Ë¤è¤ë»öÁ°Í½ÌóÀ©¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£15»þ°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤ÎÆþÅ¹¤¬²ÄÇ½¤À¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÏLivePocket-Ticket-¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÎQR¥Á¥±¥Ã¥È·Á¼°¤Î¡ÖÍ½ÌóÀ°Íý·ô¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¿´ºØ¶¶²ñ¾ì¤ÎÍ½ÌóÀ°Íý·ô¤Ï1·î16Æü18»þ¡Á1·î23Æü17»þ¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°²ñ¾ì¤Ï1·î23Æü18»þ¡Á1·î30Æü17»þ¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÆþ¾ì»þ´ÖÏÈ¤Ï¡¢³Æ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°²ó¤ò´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ê£¿ôÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£Í½ÌóÀ°Íý·ô¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1ËçÉ¬Í×¤À¤¬¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢1²ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2Ëç¤Þ¤Ç¼èÆÀ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£
(c)nitorisasami
