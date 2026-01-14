¥í¥Ã¥ÆÆ£¸¶¶³Âç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡¡µÈÅÄÀµ¾°¤È¹çÆ±¥È¥ì¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡ÖËèÆü¤¬½¼¼Â¡×
¸áÁ°Ãæ¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¡¢¸á¸å¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç³°Ìî¼ê¤Ï¸½ºß¡¢²Æì¸©Æâ¤ÇµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¤â¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¡¢¸á¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤ß¤Ã¤Á¤êÄÉ¤¤¹þ¤ß¡Ö½ÖÈ¯·Ï¤È²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÎÏ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¼«¿ÈºÇÂ¿¤Î107»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.271¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î25ºÐ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ø¡Ö¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ØPLAY FREE. WIN HARD.¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë