１４日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市早苗首相（自民党総裁）がこの日、日本維新の会・吉村洋文代表ら与党幹部と会談し、今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する意向を伝えたことを速報した。

高市首相は１９日に会見し、解散の意向を表明する予定。２月上旬に衆院選が実施される公算が大きくなったことについて、キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「高市総理が通常国会の早期に解散する意向を伝達したという情報です。来週１９日に会見を行うということ」とまず報道。

鈴木俊一幹事長の囲み会見を速報した上で「今の話を総合すると、自民、公明の連立から自民、維新になったと。その連立について信を問うんだと。これによって予算案の審議が遅れるという部分については鈴木幹事長は大規模な手厚い補正予算を行ったという話をしていました」と井上アナ。

その上で「このあたりが大義と見るのか、はたまた後付けと見るのか、有権者の判断が…。これから大きな判断基準になるのかなという気がしました。異例の短期決戦となりそうです」と話していた。