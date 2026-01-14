¡Ú ë¾Êó ¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡ÆïÅÄ»ÞÎ¤»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¡¡¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ¬¾å¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ç¶¦±é¡¡¡ÚÁ´Ê¸¡Û
ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á£¸£±ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡£
»Ê²ñ¼Ô¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÆïÅÄ»ÞÎ¤»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÅÄ»ÞÎ¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ç¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ú¡¡ÆïÅÄ»ÞÎ¤»Ò¤µ¤ó¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê°úÍÑ¡¡¡Û
ë¾Êó¤¬¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç¯¤Î£±·î£±Æü¤È¤¤¤¦Æü¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤â¡¢ºÇ¸å¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥µ¥¤¥À¡¼¤ò¤°¤Ã¤È°û¤ß´³¤·¤ÆÀÂ¤«¤ì¤¿¤Î¤â¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤é¤·¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤Þ¤À£²£°Âå¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Î¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤È¡¢´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢ÀäÌ¯¤Ê´Ö¤Î¼è¤êÊý¡¢±Ô¤¤ÀÚ¤ê¹þ¤ßÊý¡¢°ì½Ö¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤òÅ¾´¹¤¹¤ëÉ¡¤ÎÌÄ¤é¤·Êý¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
Ëè²ó¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÏÃ½Ñ¤Ë´¶Ã²¤·¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤·¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡¢¤³¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¨¡¢¥Ü¥¯¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î±ü¿¼¤µ¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¹¤µ¡¢ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡¦¡¦¡¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ä¤â¡¢¡Ö»Ê²ñ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¸«¤¤½Ð¤·¤¿»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
ÌÞÏÀ¡¢»ä¤Ê¤ÉÂ¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ¬¾å¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¡£¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤µ¡ª¡×
¤Èµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¡¢É¡¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡£
¡Ú¡¡ÆïÅÄ»ÞÎ¤»Ò¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
»Ê²ñ¼Ô¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È
£±·î£±£²Æü¡¢»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉô¤òÂ´¶È¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Î»Ê²ñÅù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
°ìÊý¤Ç³¨ËÜ¤Î¸¦µæ¡¦ÁÏºî³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¡¢Â¿¤¯¤Î½ÐÈÇÊª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê³¤³°¾ðÊóÈÖÁÈ¤ÎÀè¤¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¡£
Æ±»þ´ü¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î²Ê³Ø¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¨¥ê¥³¡×¡Öµ¤Ê¬¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×Åù¡¢²Ê³Ø¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¿·Ê¬Ìî¤ò³«Âó¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¥Ê¥¹¥«º½¤Î²¦¹ñ¡×¡Ö¥Ô¥Ê¡¦¥Ð¥¦¥·¥åÃæÆÇ¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´ñÀ×¡×¤Ê¤É¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÎÃøºî³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£³£µºý¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Ö£Æ£Î£Ó²ÎÍØº×¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£
¸½ºß¤â¡¢°ÕÍßÅª¤Ë»Å»ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤Î°äÀ×¡Ö¥Ê¥¹¥«¤ÎÃÏ¾å³¨¡×¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥é¥¤¥Ø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡¦¥é¥¤¥Ø´ð¶â¡×¤òÀßÎ©¡£
µ®½Å¤ÊÀ¤³¦°ä»º¤Î¸¦µæ¤ÈÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¡¢¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²Ê³ØÅª¸¦µæ¤ä¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤É¤ò¾ðÇ®Åª¤ËÃµµæ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥Ö¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
£²£°£±£¶Ç¯¡¢£±£·Ç¯¡¢¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡£
£²£°£²£²Ç¯¡¢Âçºå¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥·¥ç¥³¥é¡¦¥¨¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
¡Ú¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1944Ç¯7·î14Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
1967Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¶È¤·¡¢TBS¤ËÆþ¼Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¥«¥ó¡×¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¡¡¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
1979Ç¯¡§£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£
¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ê1980Ç¯¡Á1987Ç¯¡Ë¡¢¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê1982Ç¯¡Á1985Ç¯¡Ë¤òÃ´Åö¡£
¤½¤·¤Æ¡¢£±£¹£¸£µÇ¯¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò£²£°£°£´Ç¯¤Þ¤Ç¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
