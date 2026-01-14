¡Ø¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù±ÇÁüºÇ¸å¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤ÆÂÔ¤ÆºÇ¸å¤ª¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ë¥«¥óÍð¤ì·â¤Á¡ª¡©¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê1·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓSPOT±ÇÁü¤Ç¡¢ÁÞÆþ²Î¡§¡ÖENDROLL¡×¡ÊÀî¾åÍÎÊ¿¡ÎAlexandros¡Ï ¡ß SennaRin¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¥Á¥é¥ê¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Ë°õ¾ÝÅª¤Êµ¡ÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤ÆÂÔ¤ÆºÇ¸å¤ª¤¤¡ª¡×¡ÖµÕ¥·¥ã¥¢ÆÃÊó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¦Í¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÆ¬Éô¥Ð¥ë¥«¥óÍð¤ì·â¤Á¡ª¡©¡×¡Ö¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡ª¡©¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È±Ç¤Ã¤¿¦Í¥¬¥ó¥À¥à¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©¡©¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î²óÁÛ¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¬¥ó¥À¥àÃÂÀ¸40¼þÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë±§ÃèÀ¤µª¤Î¼¡¤Î100Ç¯¤òÉÁ¤¯¡ÖUC NexT 0100¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±Ç²è²½ºîÉÊÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¢¥à¥í¤È¥·¥ã¥¢¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î·èÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡Ê1988¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯·Ñ¾µ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢È¿ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ±¿Æ°¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÀï¤¤¤ò½Ä¼´¤Ë¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¡¢Ææ¤ÎÈþ¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡¢Ï¢Ë®·³Âçº´¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤Î¸òº¹¤¹¤ë±¿Ì¿¤ò²£¼´¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ºîÌÜ¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ22.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇ»Ì©¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¾¯½÷¥®¥®¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
