¡Ú¤¬¤ó5Ç¯À¸Â¸Î¨°ìÍ÷¡ÛÁ´¹ñ¤¬¤ó´µ¼Ô¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¸üÏ«¾Ê¤¬½é¸øÉ½¡ÄÉô°Ì¤´¤È¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï14Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢5Ç¯¸å¤ËÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤ò½é¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö5Ç¯À¸Â¸Î¨¡×¤Ï¡¢¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬5Ç¯¸å¤ËÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤¬¤¬¤óÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢2016Ç¯¤«¤é¡ÖÁ´¹ñ¤¬¤óÅÐÏ¿¡×À©ÅÙ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´¤Æ¤Î´µ¼Ô¿ô¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2016Ç¯¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿15ºÐ°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï¡¢Á°Î©Á£¤¬92.1¡ó¡¢ÆýË¼¤¬88¡ó¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤Ï33.4¡ó¡¢ÃÀ¤Î¤¦¡¦ÃÀ´É¤Ï23.0¡ó¡¢ç¹Â¡¤Ï11.8¡ó¤Ê¤É¡¢Éô°Ì¤´¤È¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Ç¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ï99Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°Ê²¼¡¢¤¬¤ó¤´¤È¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Î°ìÍ÷
Á°Î©Á£¡¡¡¡¡¡92.1¡ó
¹Ã¾õÁ£¡¡¡¡¡¡91.9¡ó
ÈéÉæ¡¡¡¡¡¡¡¡91.1¡ó
ÆýË¼¡¡¡¡¡¡¡¡88.0¡ó
»ÒµÜÂÎÉô¡¡¡¡79.0¡ó
»ÒµÜ¡¡¡¡¡¡¡¡75.5¡ó
°öÆ¬¡¡¡¡¡¡¡¡75.2¡ó
»ÒµÜðôÉô¡¡¡¡71.8¡ó
Ä¾Ä²¡¡¡¡¡¡¡¡68.4¡ó
ÂçÄ²¡¡¡¡¡¡¡¡67.8¡ó
·ëÄ²¡¡¡¡¡¡¡¡67.4¡ó
¿Õ¡¦Ç¢Ï©¡¡¡¡66.0¡ó
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡¡64.4¡ó
°ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64.0¡ó
ç¯æù¡¡¡¡¡¡¡¡63.4¡ó
¸ý¹Ð¡¦°öÆ¬¡¡59.8¡ó
ÍñÁã¡¡¡¡¡¡¡¡58.6¡ó
Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡¡47.2¡ó
¿©Æ»¡¡¡¡¡¡¡¡46.5¡ó
Çò·ìÉÂ¡¡¡¡¡¡43.4¡ó
ÇÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37.7¡ó
Ç¾¡¦Ãæ¿õ¿À·Ð·Ï¡¡34.7¡ó
´ÎÂ¡¡¡¡¡¡¡¡¡33.4¡ó¡¡
ÃÀ¤Î¤¦¡¦ÃÀ´É¡¡23.0¡ó
ç¹Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡11.8¡ó
¢¨Á°Î©Á£¤ÏÃËÀ¤Î¤ßŽ¤»ÒµÜ¡Ê»ÒµÜðôÉô¡¢»ÒµÜÂÎÉô¡ËµÚ¤ÓÍñÁã¤Ï½÷À¤Î¤ß¤ÎÃÍ