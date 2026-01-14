¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤¬À¸¤»Ä¤ê¤«¤±É¬»à¤ÎÀáÌó½Ñ¡¡¡ÖÊ´¤â¤óÅ¹¡×ÅÝ»º²áµîºÇÂ¿¡ÖÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤âÊª²Á¤¹¤°¾å¤¬¤ë¡×
ËÌ³¤Æ»»º¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾®ÇþÊ´¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤Î·Ü¥¬¥é¤äº«ÉÛ¤À¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡£
³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢Å¹¼ç¤ÎÅÏîµ¤µ¤ó¤¬»Å¾å¤²¤ëÅìµþ¡¦¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ£¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¼èºàÈÉ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¹¤«¤é2km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éÎ¾¼ê¤ËÇã¤¤ÊªÂÞ¤òÄó¤²¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿ÅÏîµ¤µ¤ó¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Í¤®¾Æ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¡ÊQ.Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡ËÌîºÚ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¤«¤â¤ä¤·¤È¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë1È¢Ê¬¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¼«Å¾¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿Í¤ËÍê¤à¤È¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÅÏîµ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¤é¼«Å¾¼Ö¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤ò¤¹¤ëÌõ¤Ï¡È·ÐÈñ¤Îºï¸º¡É¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¡¢¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ëÊ´¤â¤óÅ¹¤Î2025Ç¯¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï28·ï¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¹¥Ä´¤Ê°ìÊý¤Ç¾®Çþ¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ä¸÷Ç®Èñ¤¬¹âÆ¡£
¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤â½Å¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê´¤â¤óÅ¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ë¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤â´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Í¤®¾Æ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¡Ê¿©ºàÈñ¤¬¡Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤é¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤âÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÍ¾å¤²¡£
Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤Ç³«Å¹Á°¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÅÏîµ¤µ¤ó¡£
¤³¤ì¤â·ÐÈñºï¸ººö¤Î1¤Ä¡¢Å¹¤Î¶õÄ´¤âÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å¹þ¤ß¤ò¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÅÏîµ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡£
¤³¤ì¤â¿Í·ïÈñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÏîµ¤µ¤ó¤ÏÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â´¶¤Ï¤â¤¦¤Ò¤·¤Ò¤·¤È¡£°û¿©Å¹¤Ï·ë¹½¸·¤·¤¤¤Ê¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤¨¤Ó¥Ö¥¿¶Ì¡×¤ÎºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶ñºà¤Î¿ô¡¹¤¬¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¡×¡Ö¡Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¡Ë¸º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²¿¤È¤«Å¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤Ë¤®¤ï¤¦¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤â¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê2±ØÊ¬Î¥¤ì¤¿°Â¤¤ÀÄ²ÌÅ¹¤Þ¤ÇÌë±Ä¶È¤Ë¸þ¤±¤¿Çã¤¤½Ð¤·¤Ë¡£
·ã°Â¤ÎÌîºÚ¤òÈ¯¸«¤·¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª²Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Í¤®¾Æ½½¡¹¡¦ÅÏîµÅ¯Å¹Ä¹¡§
¤³¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢³Ú¾¡¤Ç¤¹¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£