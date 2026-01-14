¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏF¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¡¡29ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤¬ÂçÃÀ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÌ¥Î»
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Øsabra¡ÙÂè6¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¡¡ÀÖ¤¤¤Ä¤Ê¤®Ã¦¤¤¤ÇÍÅ±ðS»ú¥é¥¤¥óÈäÏª¡¡¥»¥¯¥·¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤â
ÅÔ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¥ª¥ó¥Ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÍÅ±ð¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ê¶áµ÷Î¥¤Ç»£¤é¤ì¤¿²£¸þ¤¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ËËþ¤Ç·Á¤ÎÎÉ¤¤¥Ð¥¹¥È¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
É½»æ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¡£¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃåÊª¤ò½ù¡¹¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¡¢I ¥«¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡¢°Ë¿¥¤¤¤ª¤µ¤ó¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¡¢¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢²ÖºéÉö¹á¤µ¤ó¡¢ÇÈºêÅ··ë¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢°Ë´Ø¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÍ¥¹á¤µ¤ó¡¢°«ÄÝ¤¦¤¿¤µ¤ó¡¢ÃÝÀîÍ³²Ú¤µ¤ó¡¢ºùÌÚÈþ½ï¤µ¤ó¡¢ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢ÀîÂ¼¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁíÀª16¿Í¡¢Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢º£¹æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤È¤Þ¤ë¤µ¤ä¤«¡¡1996Ç¯9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏF¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¡£2024Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿4 th¼Ì¿¿½¸¡Ø10¡£¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@tmr_syk_¡Ë ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tmrsyk¡Ë