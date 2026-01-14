¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ¡¡¥í¥·¥¢¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿Æó½Å¤ÎÀµÅöÀ¤ÈÃÏÀ¯³ØÅªÈ¿·â
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤È¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë·ã¿Ì¤òÁö¤é¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤òÃ±¤Ê¤ë¼ç¸¢¿¯³²¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÍ¥°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀä¹¥¤Î¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñ¡¦³Æ¾Ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¹¤´¤¤¡ÄÅì¥¢¥¸¥¢¡¦³ÆÅÔ»Ô¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤ò²Ä»ë²½
¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³»ö²ðÆþ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤³¤½¤¬¹ñºÝÃá½ø¤òÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¹ñ¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÏÀÍýÅªÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÆó½Å´ð½à¡×¤ÎÈãÈ½¤È·³»ö¹ÔÆ°¤ÎÀµÅö²½
º£²ó¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬ËãÌôÂÐºö¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤òÂçµÁÌ¾Ê¬¤ËÂ¾¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÙÇÃ×¡¦Ï¢¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÍýÍ³¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÆ±Åù¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢¤Ï²¤ÊÆ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò·«¤êÊÖ¤·ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ï¼«¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢¹ñºÝË¡¤ÎÇË²õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡Ö¼åÆù¶¯¿©¤Î¸½¼Â¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµÅö¤ÊÅ¬±þ¤Ç¤¢¤ë¤È¹ñÆâ³°¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÀªÎÏ·÷¤ÎºÆÊ¬³ä¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÉ¤µ¤Ö¤ê
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ë³°¸ò¸ò¾Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö¿·¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤Ë´ð¤Å¤À¾È¾µå¤Ç¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê»ÙÇÛ¸¢¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤â¤Þ¤¿µì¥½Ï¢·÷¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¼çÄ¥¤ò¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î»ÙÇÛ¤ò´ûÀ®»ö¼Â²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¡ÖÂç¹ñ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÉÔ²ÄÈò¤ÊËÉ±Òºö¡×¤È¤·¤ÆÀµÅö²½¤·¡¢Ä¹´üÀï¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀ¯¼£Åª´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÎ¬¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÎÊú¤¹þ¤ß
»ñ¸»ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¿·¤¿¤ÊÂÐ¹³¼êÃÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤¤¤¦À¤³¦¶þ»Ø¤Î»ºÌý¹ñ¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÊÆ¹ñ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÇÆ¸¢¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤Î·ÁÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»ñ¸»¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤òÀú¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹½ô¹ñ¤ÎÊÆ¹ñÎ¥¤ì¤òÂ¥¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²ðÆþ¤Ï¡¢¿Þ¤é¤º¤â¹ñºÝË¡¤Î¸¢°Ò¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ë¡ÖÌÈºáÉä¡×¤òÍ¿¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤·¡¢¼«¹ñ¤ÎÀµÅöÀ¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÊñ°ÏÌÖ¤òÌµ¸ú²½¤·¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÅÅ·âÅª¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¶¯¸Ç¤ÊÈ¿ÏÀ¤Îº¬µò¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÃá½ø¤Îº®Íð¤Ø¤È¸þ¤«¤¦°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¢¡ÏÂÅÄÂç¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤À¤¤¤¸¤å¡ËCEO, Strategic Intelligence Inc. / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÀ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥º¥àÏÀ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡£³¤³°¸¦µæµ¡´Ø¤ä¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤ÇÆÃÇ¤¶µ¼ø¤äÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯Ê¬Ìî¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£