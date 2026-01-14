¡ÚµÁÊì²ð¸î¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Î¥·¥´¥È¡©¡ÛÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤é¡©¡Ä¤Ê¤é»ä¤â»Å»ö¤·¤Þ¤¹¡ª¡ãÂè13ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
µÁÎ¾¿Æ¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤ÏÃ¯¤¬²ð¸î¤òÃ´¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¼Â»Ò¤Ç¤¢¤ëÉ×¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ö¿ÈÆâ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥¿¥À¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Âè13ÏÃ¡¡¼Â¤Ï»ä¤â
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥µ¥«¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ï¤Þ¤À¤½¤Îµá¿Í¤Ë±þÊç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Î²èÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð±þÊç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡Ö²ð¸î¤¹¤ë¤Ê¤é°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤¬²È¡×È¯¸À¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤â¤½¤ì¤¬±³¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤ËÆ±¤¸²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥À¤Ç»þ´ÖÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤è¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»þµë¤ò¤â¤é¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²ð¸î»ÜÀß¤Îµá¿Í¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥µ¥«¤µ¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾ì¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥µ¥«¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ï¤Þ¤À¤½¤Îµá¿Í¤Ë±þÊç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Î²èÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð±þÊç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡Ö²ð¸î¤¹¤ë¤Ê¤é°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤¬²È¡×È¯¸À¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤â¤½¤ì¤¬±³¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤ËÆ±¤¸²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥À¤Ç»þ´ÖÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤è¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»þµë¤ò¤â¤é¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²ð¸î»ÜÀß¤Îµá¿Í¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥µ¥«¤µ¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾ì¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó