Ä¹¾¾»û¤Ç¡ÖÌðÍî´Ñ²»½Õº×¤ê¡×¡¡ÃÏ°è½»Ì±¤é£±Ç¯¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¦¡¡·²ÇÏ¡¦µÈ²¬Ä®
¡Ö¤¶¤ë´Ñ²»¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌðÍî´Ñ²»¤Î±ïÆü¤¬µÈ²¬Ä®¤ÎÄ¹¾¾»û¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤³¤È¤·°ìÇ¯¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¦ÃÏ°è½»Ì±¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈ²¬Ä®¤ÎÄ¹¾¾»û¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯£±·î£±£´Æü¤Ë¡ÖÌðÍî´Ñ²»½Õº×¤ê¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ²»Æ²¤Ç¤Ï¡¢Ìñ½ü¤±¤ä³«±¿¤Ê¤É¤òµ§´ê¤¹¤ë¸îËà¶¡ÍÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÍî´Ñ²»¤ÏÁÎÎ·¤¬´Ñ²»Áü¤ò¼é¤ë¤¿¤áÌð¤ò·ë¤ó¤ÇÊü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·¬Å¦¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤Î¤¶¤ë¤ËÍî¤ÁÊÕ¤ê¤¬ÍÜ»½¤Ç±É¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤¶¤ë´Ñ²»¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Æâ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è½»Ì±¤é¤¬Ë¬¤ì¤³¤È¤·£±Ç¯¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£