¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡× ¥Î¡¼¥Ø¥ë¤ÇÄä»ßÌ¿¤¸¤é¤ì¡Ä·Ù»¡´±¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤ÍÆ¨Áö¤«¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç16ºÐ¹â¹»À¸¤òÂáÊá¡¡Âçºå¡¦ºæ»Ô
¡¡£±·î£±£²Æü¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ç·Ù»¡´±¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿£±£¶ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ë½»¤à£±£¶ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ï£±£²Æü¸á¸å£µ»þ¤¹¤®¡¢ºæ»ÔÆî¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ½äººÄ¹¡Ê£´£´¡Ë¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¾¯Ç¯¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤»¤º¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½äººÄ¹¤¬Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¸ºÂ®¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢º¸¤Ò¤¶ÂÇËÐ¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¯Ç¯¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤ÆÆ¨Áö¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ò¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£