»õ²Ê°å±¡¤Ç¤ÎÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¡¡£´£µºÐÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡ÄÌÜ¤òÉé½ý¤·¤¿±¡Ä¹¤ÎºÊ¤Î¿ÆÂ²¡¡ÅìÂçºå»Ô
¡¡£±·î£±£³Æü¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î»õ²Ê°å±¡¤Çµ¯¤¤¿Î©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¡£¿ÆÂ²¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤òÉú¤»¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç·Ù»¡½ð¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼´²Ç·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±·î£±£³Æü¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î»õ²Ê°å±¡¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢±¡Ä¹¤ÎºÊ¡Ê£´£²¡Ë¤ä´ù¤ËÅôÌý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¡Ä¹¤ÎºÊ¡Ê£´£²¡Ë¤ÏÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÎËå¤Ç¡¢ÌÜ¤òÉé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬·úÊªÆâ¤Ë¤¤¤¿±¡Ä¹¤é£³¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Æ¤³¤â¤ê¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó£²»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë·Ù»¡¤¬·úÊª¤ËÆÍÆþ¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÏÊª¤Ç¼«¤é¼ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖËå¤òº¤¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î£³Ì¾¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£