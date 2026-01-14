松田ゆう姫、Dリーガー後藤慶太郎との結婚を発表 幸せあふれる報告に「めでたい！」と反響
モデルで歌手の松田ゆう姫が14日、自身のInstagramを更新した。アーティストでプロダンサーの後藤慶太郎との結婚を電撃発表し、大きな注目を集めている。
松田は「ご報告があります」と切り出し、「私事ではございますが、このたび結婚することになりました」とファンに報告。お相手については「Dリーガーでアーティストの後藤慶太郎さんです」と明かした。後藤の人柄については「彼は穏やかで本当に優しく、一緒にいると、まるで温泉に浸かっているような心地よさと安心感を与えてくれる人です」と、愛情を込めてつづっている。
松田は、俳優の故・松田優作さんを父に、俳優の松田美由紀を母に持ち、兄は俳優の松田龍平と松田翔太という芸能一家で知られる。一方、お相手の後藤はプロダンスリーグ「D.LEAGUE」のチーム「FULLCAST RAISERZ」に所属する実力派ダンサーだ。
投稿では「二人で温かい家庭を築いていきたいと思います」「これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と、今後の抱負も記した。
この突然の吉報に、コメント欄は祝福ムードに包まれた。「おめでとうー」「嬉しすぎる」「おーーー！！めでたい！！！」といった祝福の声が多数寄せられている。