¡¡¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¸ÐÅìµÇ°ÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤¬»àË´¤·¡¢»¦¿Íºá¤ÇÉþÌò¸å¤ËºÆ¿³Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µ´Ç¸î½õ¼êÀ¾»³Èþ¹á¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¼«¿È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó³«¼¨¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Âçºå¹âºÛ¤Ï14Æü¡¢¹ñ¤ÎÉÔ³«¼¨·èÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿°ì¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢¹ñ¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡¤Ï·º»ö»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤ò³«¼¨ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¡£È½·èÍýÍ³¤Ç¿¹ÌÚÅÄË®ÍµºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Á°²Ê¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Îµ¬Äê¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢ºÆ¿³Ìµºá¤ÇÌ¾ÍÀ²óÉü¤¬¿Þ¤é¤ì¤ëÀ¾»³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¾»³¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤ËºÆ¿³ÌµºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å³ÎÄê¤·¤¿¡£