¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÄÉÅé ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ç¤Î¶¦±é²óÁÛ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£º£·î1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¡¢À¸Á°¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÎÓ¤Ï¡ÖºòÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°Æü¤Ëë¾Êó¤ËÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¼ò¡×¤Î»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤Ç¡¢Ëè½µ¤ª°©¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢TBS·Ï¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤ó¤Ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÊÌ¤Î´é¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÞ¯Íî¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤Èºß¤ê¤·Æü¤Î»Ñ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¾¸¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»à¤òÅé¤àÀ¼¤ä¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£