ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡×¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥«¥á¥ê¥¢¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡ª
À¼Í¥¤Î°Â¸µÍÎµ®¤ÈÇòÀÐÀ²¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡ª½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤È¤Î¥Èー¥¯¡ª
¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë½¸·×¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢À¼Í¥¡¢ÆÃ»£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ãー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯1»þ´Ö¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡¢
¡ÖA¡õG¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó FUN MORE TUNE¡×¡ª
1·î10Æü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡ª
¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥«¥á¥ê¥¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÊÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤é2019Ç¯¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥«¥á¥ê¥¢¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ê¥¹¤ÎÀ»ÇÕ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£ÀîÅçÎ¼Í´¤µ¤ó¤¬ºî»ì¡¢¥µ¥¯¥Þ¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡£ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¶Ê¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ø¥«¥á¥ê¥¢¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤æ¤«¤ê¤Ï¥Îー¥¿¥Ã¥Á¤¹¤®¤Æ¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤È¤«¥áー¥«ー¤ÎÊý¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¡£¥¢¥Ë¥áÂ¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¤È¤â¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Í¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤ÏÊ¹¤¤¤¿¡£¡È»ä¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤¸¤ã¡¢Ê¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦Âè°ì²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Õ¤ïー¤ó¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¶Ê¡ªÄ¶¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
°ÊÁ°¡¢¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¤Î²¾²Î¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬À¨¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¥Ç¥â¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»ä¤¬²Î¤¦¤Î¤È¤â°õ¾Ý¤¬Â¿Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤Ï»×¤¦¡£»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡¢2¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤Î¥¨¥â¤¤´¶¤¸¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬²Î¤¨¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¼ÂºÝ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡£2¿Í¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¿¥ー¤è¤ê¤â¡¢2²»¤°¤é¤¤²¼¤²¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ÊÌ¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Î²¼¤ÎÀ®Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤ëÊý¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢²¼¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¥×¥ê¥×¥í¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×
´°À®¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÀ¸¤Ç³Ú´ï¤òº¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¨¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×
¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£¡Ö¡ØPocket World¡Ù¤ÏÊÑÇï»Ò¤Î¶Ê¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿Çï»Ò¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬Íè¤Æ¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤Ç123¡¢12¡¢123¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤¤Á¤ó¤È12345¡¢12345¡¢12345¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢À¨¤¤ñÙ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡Ù¤Ï¥Ç¥â¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£Â¿Ê¬¿Í¤ÎÀ¼¤¬¤Õ¤ïー¤Ã¤Æ½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬À¨¤¤ÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
ºòÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray¡õDVD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤¢¤ó¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¹ü¤È¤«ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥À¥á¤è¡£¥À¥á¡£¤â¤¦ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¤Í¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤«¤æ¤«¤ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦Ç®¤ÈÇ®¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
6·î¤«¤é¤Î¥Ä¥¢ー¤òÁ°¤Ë¡¢2·î27Æü¤Ë¡Ö¥Ðー¥¹¥Çー♡¥¤¥Ù¥ó¥È2026¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡£Æó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥«¥á¥ê¥¢¡Ù¤ÏÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢THE¡¦ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÎÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤³¤½Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×