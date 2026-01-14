Hey! Say! JUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï ¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡×¥¥ã¥¹¥È°ìµó²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛHey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¡¦¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£È¬²µ½÷¤Ï¡¢º£ºî¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´éÀ°¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê ÉñÂæÎ¢¤Î»Ñ
¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ï¡¢¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ß¡¼¥Þ¥ß¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢4·î¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾ðÊó¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¡¦¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÈ¬²µ½÷¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
½é¤ÎÀ¼Í¥Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¬²µ½÷¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¼¤ÒËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢µÌÎ¶´Ý¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤é¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â½Ð±é¡£3·î15Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢È¬²µ½÷¤ÈÅ·ºê¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼¤Î½»¿Í¡£É÷¤Õ¤¦¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¡£´Ñ¸÷¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ë¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢º£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼¤«¤é´Ñ¸÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥Õ¥©¥ë¥à¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀ¼Í¥Ä©Àï¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
É÷¤äÎ®¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃæ³ØÀ¸¡£¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»Æâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢ºÇ¶áÎ®¤Î¤³¤È¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
À¥ÈøæÆÂÀÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·ºî¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¡£¥¢¥Õ¥ì¥³ºî¶È¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè¼ýÏ¿¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä½À¤é¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆü¡¹¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìî¡¹»³É÷Ìò¤ÎµÌ¤á¤¤¤µ¤ó¡¢Ìî¡¹»³Î®Ìò¤Î¾®¼¯¤Ê¤ª¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ÇºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹︕︕¤¼¤Ò¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÅ·ºê±é¤¸¤ëæÆÂÀ¤¯¤ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
æÆÂÀ¤ÎÍ§¿Í¡£æÆÂÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¥ß¡¼¥Ï¡¼¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ç³ÑÃ«µ×»ÎÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µÌÎ¶´Ý¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ó¤Ê»ö¤ä¤³¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹︕¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ñ¤¿¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÊüÁ÷¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÍ¤âÆ±¤¸¤¯¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
Åã»Ò¤Î½ÇÉã¡£Åã»Ò¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ï¤ó¤¹¤â¤¢¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤À¤¬¡¢Åã»Ò¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤â°Æ³°·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¿ÀÎ©Ìð¿Ü²¦¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Î¤¬ÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ö¤Ï¸å²ó¤·¡£Àè¤º¤ÏºîÉÊ¤ÈÈà½÷Ã£¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢ ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ô¤¨¤íÀ©ºî¤ÎËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡£1983Ç¯¡Á1998Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²¼µ¤Î·×5ºîÉÊ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´éÀ°¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê ÉñÂæÎ¢¤Î»Ñ
¢¡È¬²µ½÷¸÷¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï
¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ï¡¢¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ß¡¼¥Þ¥ß¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢4·î¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾ðÊó¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¡¦¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÈ¬²µ½÷¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢µÌÎ¶´Ý¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤é¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â½Ð±é¡£3·î15Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢È¬²µ½÷¤ÈÅ·ºê¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥ß¡¼¥¿¡¼¡Êcv¡§È¬²µ½÷¸÷¡Ë
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼¤Î½»¿Í¡£É÷¤Õ¤¦¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¡£´Ñ¸÷¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ë¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢º£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼¤«¤é´Ñ¸÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥Õ¥©¥ë¥à¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÀ¼Í¥Ä©Àï¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡À¥ÈøæÆÂÀ¡Êcv¡§Å·ºêÞæÊ¿¡Ë
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
É÷¤äÎ®¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃæ³ØÀ¸¡£¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»Æâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢ºÇ¶áÎ®¤Î¤³¤È¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
À¥ÈøæÆÂÀÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·ºî¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¡£¥¢¥Õ¥ì¥³ºî¶È¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè¼ýÏ¿¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä½À¤é¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆü¡¹¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìî¡¹»³É÷Ìò¤ÎµÌ¤á¤¤¤µ¤ó¡¢Ìî¡¹»³Î®Ìò¤Î¾®¼¯¤Ê¤ª¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ÇºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹︕︕¤¼¤Ò¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÅ·ºê±é¤¸¤ëæÆÂÀ¤¯¤ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢¡³ÑÃ«µ×»Î¡Êcv¡§µÌÎ¶´Ý¡Ë
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
æÆÂÀ¤ÎÍ§¿Í¡£æÆÂÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¥ß¡¼¥Ï¡¼¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ç³ÑÃ«µ×»ÎÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µÌÎ¶´Ý¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ó¤Ê»ö¤ä¤³¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹︕¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ñ¤¿¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÊüÁ÷¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÍ¤âÆ±¤¸¤¯¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¿ÀÎ©Ìð¿Ü²¦¡Êcv¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ¡Ë
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û
Åã»Ò¤Î½ÇÉã¡£Åã»Ò¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ï¤ó¤¹¤â¤¢¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤À¤¬¡¢Åã»Ò¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤â°Æ³°·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¿ÀÎ©Ìð¿Ü²¦¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Î¤¬ÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ö¤Ï¸å²ó¤·¡£Àè¤º¤ÏºîÉÊ¤ÈÈà½÷Ã£¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï
40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢ ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ô¤¨¤íÀ©ºî¤ÎËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡£1983Ç¯¡Á1998Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²¼µ¤Î·×5ºîÉÊ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û