½®»³µ×Èþ»Ò¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·»º¸å¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¡ÖÆ´¤ìÉ×ÉØ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½®»³µ×Èþ»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½®»³¤Ï¡ÖTo my amazing husband, Happy Birthday!¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÀèÆü¡¢ÂçÀÚ¤ÊÉ×¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¤ÎÉ×¤ò¡Ö¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÊâÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤·¤å¤¯¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»º¸å¤Î¶ìÏ«¤òÉ×¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆÃ¤ËµîÇ¯¤Ï¡¢»º¸å¤Î¿²ÉÔÂ¤È¥¬¥ë¥¬¥ë´ü¤Ë¸ÍÏÇ¤¦»ä¤ò¡¢Èà¤Ï´Ý¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Îå«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤¬¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆ´¤ìÉ×ÉØ¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î2¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£