BTSÉü³è¤ÎÇ¯¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡2026Ç¯¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤Þ¤È¤á
BTS¤¬4·î17¡¦18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤ÆÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ÖBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£V¡¢SUGA¡¢JIN¡¢JUNG KOOK¡¢RM¡¢JIMIN¡¢J-HOPE¤Ï°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
BTS¤¬ºÇ¸å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë5Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯3·î¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥½¥í³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¼Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¹´ü¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢ARMY¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î7¿ÍÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£V¤Î¡ØLayover¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢SUGA¤Î¡ØD-Day¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢JIN¤Î¡ØHappy¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¡ØEcho¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢JUNG KOOK¤Î¡ØGolden¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢RM¤Î¡ØIndigo¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤È¡ØRight Place, Wrong Person¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢JIMIN¤Î¡ØFace¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤È¡ØMuse¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆJ-HOPE¤Î¡ØJack in the Box¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤È¡ØHope on the Street Vol. 1¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤äÁÏºî¾å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤À¡£2026Ç¯¡¢BTS¤Ï10ºîÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¼º¤ï¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï3·î20Æü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤Û¤Ü´Ý1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ç¯¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢JIMIN¤Ï1·î1Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¡¢BTS¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
BTS¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¤¿
ARMY¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë½é¤á¤ÆÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢BTS¤Î¼¡²óºî¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤Ë¿·¤·¤¤BTS¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£7·î¤«¤é¤Ï7¿ÍÁ´°÷¤Ç¿·¤·¤¤²»³ÚÀ©ºî¤ËÌ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Èà¤é¤ÏÅö»þÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹Í¤¨¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
BTS¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤³¤í¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸È¯É½Ê¸¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¦Í¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤é¤Ï¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
BTS¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö²¿¤è¤ê¡¢²»³Ú¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢RM¤Ï2025Ç¯11·î¤ËX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇARMY¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£2026 Bulletproof Army Fighting¡×¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¿·¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃå¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡É¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡É²¿¤«¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤òÊû¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÅö»þRM¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤¤¢¤¤¤ÀËº¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
12·î¡¢JUNG KOOK¤Ï¡ØELLE Korea¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÉÎÉ¤¤²»³Ú¡É¤Ïº£¤â¡ÖÎÉ¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÎÉ¤¤²Î»ì¤ò»ý¤Ä¶Ê¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Öµ¨Àá¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²»³Ú¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î½Õ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈJUNG KOOK¤ÏBTS¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤½Õ¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
BTS¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï4·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë
BTS¤Î¼¡²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î4·î9Æü¸ø±é¤«¤éÀµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¤Þ¤ÀÁ´²ñ¾ì¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2027Ç¯3·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÆüÄø¤Î¡ÉÂè1ÃÆ¡É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢ÄÉ²ÃÆüÄø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£BTS¤¬Á°²ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ´°Áö¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¡ÖBTS Permission to Dance On Stage¡×¡£Á´12¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï2021Ç¯10·î¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯4·î¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢JIN¡¢J-HOPE¡¢SUGA¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¡ØRunSeokJin_EP.Tour The Movie¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢JIN¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼È´¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¡© Ì´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Èà¤Ï¡ÖARMY¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´°À®¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤¬²Î¤¦ÍýÍ³¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤¬¡¢ËÍ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥½¥íºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âº£¸å¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë
Rolling Stone JapanºÇ¿·¹æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿JUNG KOOK¤Ï¡¢BTS¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¥í¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡ÖBTS¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¡¢ARMY¡ÊBTS¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¥À¥ó¥¹¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î·×²è¤Î°ìÉô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡ÖÊ¼ÌòÃæ¤Ï¡¢²»³Ú¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»³Ú¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½ù¡¹¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥½¥í¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë´Ö¤â¡¢BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¸ß¤¤¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¥Ç¥â¤ä¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¶Ê¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ËÄ°¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢J-HOPE¤ÏºòÇ¯Rolling Stone¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µÙ²Ë¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬¤º¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÈà¤é¤ËÄ°¤«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛJUNG KOOK¤¬Êâ¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¿·¾Ï¤Ø¡Ö¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¨¡¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ç¤¹¡×
From Rolling Stone US.
