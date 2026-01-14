¤Ê¤¼Â¿¿¦¼ïÏ¢·È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ë¬Ìä´Ç¸î¤Î¸½¾ì¤È¤Ï¡ÚË¬Ìä´Ç¸î¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢Ä¡¡Û
Ë¬Ìä´Ç¸î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖÂ¾¿¦¼ï¡¦Â¿¿¦¼ï¤È¤ÎÏ¢·È¡×
Ë¬Ìä´Ç¸î¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Áー¥àÀï¤Ç¤¹¡£1¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¡Ö¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤À¸³è¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á´Ç¸î»Õ¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£°å»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢²ð¸îÀìÌç¿¦¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÌç¿¦¤Ê¤É¡¢Â¾¿¦¼ï¡ÊÂ¾¿¦¼ï¡Ë¤È1¤Ä¤Î¥´ー¥ë¤ò¶¦Í¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Â¿¿¦¼ï¡¦Â¿µ¡´ØÏ¢·È¤ÎÉ¬Í×À
ºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¿¦¼ï¡¦Â¿µ¡´ØÏ¢·È¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÎÅÍÜ¼Ô¤ÎºßÂð¤Ç¤ÎÎÅÍÜÀ¸³è¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨²ð¸î¼Ô¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÎÅÍÜ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ð¸î¼ÔÉÔºß¤Î¾õ¶·¤Ç¤¤¤«¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤ä°å»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç¿¦¤¬´Ø¤ï¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢À¸³èÁ´ÂÎ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÀìÌç¿¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¢¹ÔÀ¯¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¶¨Æ¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Ï¢·È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
ÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÅª¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¡¢ÆþÍá¡¢ÇÓÝõ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Î»Ù±ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿¦¼ï¤ä°ìµ¡´Ø¤ÇÃ´¤¦¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢¥Ø¥ë¥Ñー¡¢ÌôºÞ»Õ¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç¿¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì±À¸°Ñ°÷¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¶áÎÙ½»Ì±¡¢Ìò¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êñ³çÅª¤«¤Ä¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÎÅÍÜ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤Î¸«¼é¤ê¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¡¢¸ÉÎ©ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Å¤¯¤ê¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÈÀº¿ÀÅª¥µ¥Ýー¥È
Â¿¤¯¤ÎºßÂðÎÅÍÜ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ê¤É¤Î²ð¸î¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²ð¸î¤Ë¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¿¦¼ï¡¦Â¿µ¡´Ø¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²ð¸î¼Ô¤ÎÇº¤ß¤äº¤¤ê¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ»ñ¸»¤ä¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²ð¸î¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÎÅÍÜ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¡¢ÉþÌô¤Î´ÉÍý¡¢Çã¤¤Êª¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢ÀìÌç¿¦¤äÃÏ°è½»Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÀ¸³èÁ´ÈÌ¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤È²ð¸î¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
ÎÅÍÜ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ÏÆü¡¹ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤È²ð¸î¤ÎÀìÌç¿¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤âÌ©¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤·Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤¿ºÝ¤Ï°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤¬Ï¢·È¤·¡¢Æ±»þ¤Ë²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤äÌ±À¸°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÆü¾ïÅª¤Ê¸«¼é¤ê¤¬°ÛÊÑ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÎÅÍÜ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÎÅÍÜ¼Ô¤ÎË¾¤àÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Î¶¦À¸
ÎÅÍÜ¼Ô¤ä²ð¸î¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¶¦Í¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌç¿¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤ä¹ÔÀ¯¤¬¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤ºßÂðÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤¬ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÎ©¤»¤º¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢Â¿¿¦¼ï¡¦Â¿µ¡´Ø¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤ÎÏ¢·È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Ï¢·È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Â¿¿¦¼ï¡¦Â¿µ¡´Ø¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°èÁ´ÂÎ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¡Ê²ð¸î¼Ô¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ë¤¬°Â¿´¤·¤ÆºßÂðÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ðÊó¶¦Í¤ÎÅ°Äì
Äê´üÅª¤Ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤äÏ¢ÍíÄ¢¡¢ICT¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ä¥±¥¢ÆâÍÆ¡¢²ð¸î¼Ô¤Î¾õ¶·¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¸«¼é¤ê¾õ¶·¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÆü¡¹¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¡¢Â¿¿¦¼ï¡¦Â¿µ¡´Ø´Ö¤ÇÌ©¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê
ÎÅÍÜ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¿¦¼ï¡¦Â¿µ¡´Ø´Ö¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¥±¥¢ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤äÌò³ä¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìò³ä¤ÎÌÀ³Î²½¤ÈÂº½Å
³ÆÀìÌç¿¦¤äÃÏ°è¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀìÌçÀ¤äÎ©¾ì¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼«È¯Åª¤Ê»Ù±ç¤òÂº½Å¤·¡¢ÀìÌç¿¦¤¬¤½¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ
ÎÅÍÜ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ»ñ¸»¡Ê¥µ¥í¥ó¡¢NPO¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¡Ë¤ä¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æüº¢¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÎÅÍÜ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤¬¸ÉÎ©¤òËÉ¤®¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
