ÇµÌÚºä46¡Ö¡ÈÎø¡É¤òÄ¶¤¨¤¿¡È°¦¡É¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÏÃ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÏÂÀèÀ¸¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡§SAO¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¤È¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤ÏËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª ¼ÁÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÀèÀ¸¤Ï¡ØSAO¡Ù¤Î¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡© ¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¦Æ»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¥¥ê¥È¤ÎÉü³è¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥Ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤ÎBGM¤È±é½Ð¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¡Ä¡ÄÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÊ¡Åç¸© 16ºÐ¡Ë
¢¡¡ÖSAO¡×¹¥¤¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÈµÕÅÅ¡ª
°æ¾å¡§»ä¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¡ª ¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¥ê¥È¤¯¤óÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤â¤ó♡ Áá¤¯ÏÃ¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤â¤·¤â¡¼¤·¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤â¤·¤â¤·¡ª
°æ¾å¡§SAO¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡ª
°æ¾å¡§¤¦¤ï¡Á¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ¤¤¤Äº¢¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§º£¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½Õ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇSAO¤ò´Ñ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç´Ñ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª ¤¤¤¤¤ªÍ§Ã£¤ò¤â¤Ã¤¿¤Í¡Á¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§»ä¤ÏµÕ¤ËÁ¦¤á¤ëÂ¦¤Ç¡¢Í§Ã£¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¡ª Àï¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¥¥ê¥È¤¯¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡×¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¿(¾Ð)¡£¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊÔ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊÔ¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
°æ¾å¡§¤½¤¦¤«¤½¤¦¤«¡ª ¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤â¥¥ê¥È¤ÎÉü³è¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¡Ä¡Ä¡ª
°æ¾å¡§Âç¾æÉ×¤«!? À¸¤¤Æ¤ë¤«!?
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¡ª ¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡£
°æ¾å¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¶ÛÄ¥¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¡ØÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¸å¤Î´Ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤(¾Ð)¡£
°æ¾å¡§Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡£
°æ¾å¡§¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¥¥ê¥È¤¬¥¢¥¹¥Ê¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¸½¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎBGM¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
°æ¾å¡§¤ï¤«¤ë¡ª SAO¤ÎBGM¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡© º²¤Ç¡È¤¤¤¤¡ª¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ÎBGM¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎBGM¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡£
°æ¾å¡§¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ä¶¤ï¤«¤ë¡ª BGM¤Ï»ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥é¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¨¡¼¡ª
°æ¾å¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª ¥µ¥ó¥È¥é¤òÎ®¤¹¤È¡È¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖSAO¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
°æ¾å¡§¤³¤³¤Þ¤ÇSAO¹¥¤Æ±»Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¸ÅÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢SAO¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢SAO¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§SAO¤È¤¤¤¨¤ÐÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬°ìÈÖ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ê¥È¤È¥¢¥¹¥Ê¤Î°¦¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ê¥È¤È¥æ¡¼¥¸¥ª¤ÎÍ§¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§¤â¤¦¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª ¤·¤«¤â¡¢»ä¤Ï¥¢¥¹¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
°æ¾å¡§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡£SAO¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢½é¸«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¸«¤ë¤È¥Ï¡¼¥ì¥àºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤«¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤ÆÃË¤Î»Ò¤¬1¿Í¤Ç¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡£
°æ¾å¡§¤Ç¤â¡¢¥¢¥¹¥Ê¤È¥¥ê¥È¤¯¤ó¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤ê¤¤Î¡¢¥ê¥º¡Ê¥ê¥º¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤È¤«¥·¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤È¤«¥·¥Î¥ó´Þ¤á¤Æ¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬SAO¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¼þ¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡¢¥¢¥¹¥Ê¤È¥¥ê¥È¤Î°¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤âÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°æ¾å¡§¡ÈÎø¡É¤òÄ¶¤¨¤¿¡È°¦¡É¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡ª ¤½¤ì¤¬Âç¹¥¤!! ¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂç¹¥¤¤À¤·¡Ä¡Ä¤´¤á¤ó¤Í¡¢Ç®ÎÌ¤¬¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ»ä¤¬ÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢SAO¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§ËÍ¤â¤Ç¤¹¡ª
°æ¾å¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¤È¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤ÏËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª ¼ÁÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÀèÀ¸¤Ï¡ØSAO¡Ù¤Î¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡© ¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¦Æ»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¥¥ê¥È¤ÎÉü³è¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥Ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤ÎBGM¤È±é½Ð¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¡Ä¡ÄÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÊ¡Åç¸© 16ºÐ¡Ë
°æ¾å¡§»ä¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¡ª ¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¥ê¥È¤¯¤óÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤â¤ó♡ Áá¤¯ÏÃ¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤â¤·¤â¡¼¤·¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤â¤·¤â¤·¡ª
°æ¾å¡§SAO¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡ª
°æ¾å¡§¤¦¤ï¡Á¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ¤¤¤Äº¢¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§º£¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½Õ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇSAO¤ò´Ñ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç´Ñ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª ¤¤¤¤¤ªÍ§Ã£¤ò¤â¤Ã¤¿¤Í¡Á¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§»ä¤ÏµÕ¤ËÁ¦¤á¤ëÂ¦¤Ç¡¢Í§Ã£¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¡ª Àï¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¥¥ê¥È¤¯¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡×¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¿(¾Ð)¡£¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊÔ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊÔ¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
°æ¾å¡§¤½¤¦¤«¤½¤¦¤«¡ª ¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤â¥¥ê¥È¤ÎÉü³è¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¡Ä¡Ä¡ª
°æ¾å¡§Âç¾æÉ×¤«!? À¸¤¤Æ¤ë¤«!?
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¡ª ¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡£
°æ¾å¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¶ÛÄ¥¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¡ØÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¸å¤Î´Ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤(¾Ð)¡£
°æ¾å¡§Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡£
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
°æ¾å¡§¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¥¥ê¥È¤¬¥¢¥¹¥Ê¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¸½¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎBGM¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
°æ¾å¡§¤ï¤«¤ë¡ª SAO¤ÎBGM¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡© º²¤Ç¡È¤¤¤¤¡ª¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ÎBGM¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎBGM¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡£
°æ¾å¡§¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ä¶¤ï¤«¤ë¡ª BGM¤Ï»ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥é¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¨¡¼¡ª
°æ¾å¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª ¥µ¥ó¥È¥é¤òÎ®¤¹¤È¡È¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖSAO¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
°æ¾å¡§¤³¤³¤Þ¤ÇSAO¹¥¤Æ±»Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¸ÅÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢SAO¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢SAO¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§SAO¤È¤¤¤¨¤ÐÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬°ìÈÖ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ê¥È¤È¥¢¥¹¥Ê¤Î°¦¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ê¥È¤È¥æ¡¼¥¸¥ª¤ÎÍ§¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¡§¤â¤¦¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª ¤·¤«¤â¡¢»ä¤Ï¥¢¥¹¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
°æ¾å¡§ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡£SAO¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢½é¸«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¸«¤ë¤È¥Ï¡¼¥ì¥àºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤«¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤ÆÃË¤Î»Ò¤¬1¿Í¤Ç¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤Ï¤¤¡£
°æ¾å¡§¤Ç¤â¡¢¥¢¥¹¥Ê¤È¥¥ê¥È¤¯¤ó¤Î°¦¾ð¤¬¤¢¤ê¤¤Î¡¢¥ê¥º¡Ê¥ê¥º¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤È¤«¥·¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤È¤«¥·¥Î¥ó´Þ¤á¤Æ¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬SAO¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¼þ¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡¢¥¢¥¹¥Ê¤È¥¥ê¥È¤Î°¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤âÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°æ¾å¡§¡ÈÎø¡É¤òÄ¶¤¨¤¿¡È°¦¡É¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡ª ¤½¤ì¤¬Âç¹¥¤!! ¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂç¹¥¤¤À¤·¡Ä¡Ä¤´¤á¤ó¤Í¡¢Ç®ÎÌ¤¬¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ»ä¤¬ÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢SAO¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§ËÍ¤â¤Ç¤¹¡ª
°æ¾å¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¥ê¥¹¥Ê¡¼¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624