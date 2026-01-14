HKT48¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é2¿Í¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡¡2¤«·î´Ö¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¡Åö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¡¡Ê¡²¬
µîÇ¯12·î¡¢Ê¡²¬¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¢HKT48¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤éÃË½÷2¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬14Æü¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÝ¸¶ÐÒµ¼Ô
¡Ö»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¤ò±£¤µ¤ºÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ï14Æü¸á¸å¡¢´ÕÄêÎ±ÃÖ¤Î¤¿¤á·Ù»¡½ð¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î14Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à¡×¤ÈÎÙ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢HKT48¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È27ºÐ¤Î½÷À¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÊñÃú¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¤òºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤·¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´Ö¤Ï1·î14Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½2¤«·î´Ö¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖHKT¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£