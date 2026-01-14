¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¸¡¥£¶£¸¥ì¥Ù¥ë¡¢»°Â¼ºâÌ³´±¤«¤é¤â±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£¸¡¥£¶£¸¥ì¥Ù¥ë¡¢»°Â¼ºâÌ³´±¤«¤é¤â±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ158.68¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢°ìÃÊ¤ÈËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤Ç¤â±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï184.83¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï213.46¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢»°Â¼ºâÌ³´±¤«¤é¤â±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Â¸µ¤Î°ÙÂØ¡¢°ìÊý¸þ¤ÇµÞ·ã¤ÊÆ°¤¤ÇÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤
¡¦·ÐºÑÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ß¤¨¤Ê¤¤ーÂ¸µ°ÙÂØ
¡¦ºÇ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー－°ÙÂØ
¡¦¤¢¤é¤æ¤ëÄÌ²ß¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÁêÂÐÅª¤Ê±ß¤ÎÆ°¤¤ß¤Æ¤¤¤ë
¡¦±ß¹â¡¢±ß°Â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ë
¡¦±ß°Â¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë
¡¦±ß°Â¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë
¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.82¡¡EUR/JPY¡¡185.02¡¡GBP/JPY¡¡213.68
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ158.68¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢°ìÃÊ¤ÈËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤Ç¤â±ß¹â¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï184.83¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï213.46¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢»°Â¼ºâÌ³´±¤«¤é¤â±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Â¸µ¤Î°ÙÂØ¡¢°ìÊý¸þ¤ÇµÞ·ã¤ÊÆ°¤¤ÇÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤
¡¦·ÐºÑÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ß¤¨¤Ê¤¤ーÂ¸µ°ÙÂØ
¡¦ºÇ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー－°ÙÂØ
¡¦¤¢¤é¤æ¤ëÄÌ²ß¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÁêÂÐÅª¤Ê±ß¤ÎÆ°¤¤ß¤Æ¤¤¤ë
¡¦±ß¹â¡¢±ß°Â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¢¤ë
¡¦±ß°Â¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë
¡¦±ß°Â¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë
¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.82¡¡EUR/JPY¡¡185.02¡¡GBP/JPY¡¡213.68