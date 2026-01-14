¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÄã²¼¡¢¥É¥ë±ßÈ¿Íî¤ÎÆ°¤È¿±Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÄã²¼¡¢¥É¥ë±ßÈ¿Íî¤ÎÆ°¤È¿±Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¥É¥ë¹âÊý¸þ¤«¤é¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¹¡¥£²£´£¸¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤ÏÁ°ÆüNY½ªÃÍ£¹£¹¡¥£±£³£´¤ò²¼²ó¤ê¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò£¹£¹¡¥£°£·£·¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï159.45¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï158.68¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤¹¤ëÆ°¤¤¬¥É¥ë»Ø¿ô¤ÎÃÍÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á99.12(-0.02¡¡-0.02%)
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¥É¥ë¹âÊý¸þ¤«¤é¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¹¡¥£²£´£¸¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄã²¼·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤ÏÁ°ÆüNY½ªÃÍ£¹£¹¡¥£±£³£´¤ò²¼²ó¤ê¡¢ËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò£¹£¹¡¥£°£·£·¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï159.45¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï158.68¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤¹¤ëÆ°¤¤¬¥É¥ë»Ø¿ô¤ÎÃÍÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á99.12(-0.02¡¡-0.02%)