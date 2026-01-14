°ËÆ£Æ×É×»á¡¢Âçºå¡¦µÈÂ¼ÃÎ»ö¡õ²£»³»ÔÄ¹¤Î£×¼¿¦¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Ç¼¿¦¤·¤ÆºÆÁªµó¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¡ÊÆ±ÉûÂåÉ½¡Ë¤¬½°±¡¤Î²ò»¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÄ¾¤·ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹Áª¤ËÎ×¤à°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤È¤·¤ÆÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ëÁÀ¤¤¤Î¤â¤È¶áÆüÃæ¤Ë¤âÃÎ»ö¡¢»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëº£²ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤ÎÀ¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦°ËÆ£Æ×É×»á¤Ï¡Ö°Ý¿·¤ÏÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ËÍí¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¶è¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥ÈÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Ç¼¿¦¤·¤ÆºÆÁªµó¤Ê¤Î¤«¡¢»ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤¬°¤¤¤»¤¤¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ×¤¹¤ë¤ËÃÎ»ö¤ä»ÔÄ¹¤Î¿®Ç¤¤òÌä¤¦Áªµó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ËÅÔ¹½ÁÛ¤Î¿®Ç¤¤òÌä¤¦Áªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÔ¹½ÁÛ¼«ÂÎ¤¬µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï£²²óÌÜ¤ËÈÝ·è¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡ØºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤Î¤¬°ì¤Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡ÖËÜÍè¡¢¤â¤·ÅÔ¹½ÁÛ¤òÌä¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¿È¤¬¤Þ¤ÀÁ´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¼Â¤Ï¡£¤½¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç²þ¤á¤Æ½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÜµÄ²ñ¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÁªµó¤Î»þ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦¤È¤«¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢²¿¤«ÅâÆÍ´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£