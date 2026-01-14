¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¿·¶ÈÂÖ1¹æÅ¹¡ÖSelect»¥ËÚÃ¬¾®Ï©Å¹¡×1·î30Æü¡£Ë¬ÆüµÒ¸þ¤±¤Ë¾¦ÉÊ¸·Áª
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ï¡¢¿·¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¤ÎÂè1¹æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é Select »¥ËÚÃ¬¾®Ï©Å¹¡×¤ò1·î30Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ä¶áÎÙÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¾®·¿Å¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËºöÄê¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖVision2029¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¶¯²½¤ò½ÅÅÀÀïÎ¬¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¤ÊÆ¹ë¤äÃæÅì¡¢ÆîÊÆ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÍèÅ¹¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢´Ñ¸÷ÃÏÎ©ÃÏ¤ËÅ¬¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¤È¤·¤ÆÆ±Å¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é Select¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶½É¤äÏ»ËÜÌÚ¡¢ÃÓÂÞ¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥»¥ì¥¯¥È·¿Å¹ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡£»¥ËÚÃ¬¾®Ï©Å¹¤Î³«¶È¤òµ¡¤Ë¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤ò¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¡£¾®·¿Å¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Æ°À¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°èÀ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÍ£°ì¤È¤Ê¤ë23»þÊÄÅ¹¤òºÎÍÑ¡£´Ñ¸÷¸å¤ÎÌë´Ö¤Ë¤âÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²Û»ÒÎà¤ä¼òÎà¤Ê¤É¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢µ¨Àá¤äÍèÅ¹µÒ¤ÎÆ°¸þ¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî2¾òÀ¾5ÃúÌÜ¤ÎÂç²¦¥Ó¥ë3³¬
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§Ìó300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¤«¤é23»þ
¼è°·¾¦ÉÊ¡§²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢»þ·×¡¢¥«¥á¥é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー²ÈÅÅ¡¢Î¹¹ÔÍÑÉÊ¡¢¥È¥¤¥º¡¢²Û»ÒÎà¡¢¼òÎà(Í½Äê)¤Ê¤É¡£