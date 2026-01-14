ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤¬²áµîºÇ°¡¡µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÈï³²Áí³Û8²¯±ßÄ¶¡¡¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤¬µÞÁý¡¡Èï³²³Û¤ÎÌó8³äÀê¤á¤ë¡¡ÂçÊ¬
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÊ¬¸©·Ù¤Ï2025Ç¯1Ç¯´Ö¤Ë¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Èï³²¤ÎÁí³Û¤¬8²¯±ß¤òÄ¶¤¨²áµîºÇ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸©·Ù »°±º°ìÃËÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÄ¹
¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤È¤·¤Æ¤ÎÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿Ê¿À®24Ç¯°Ê¹ß¡¢Èï³²·ï¿ô¡¢Èï³²³Û¤È¤â¤ËËÜ·ï¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇÂç¤ÎÈï³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï400·ï¤ÇÈï³²³Û¤Ï8²¯2500Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ë¤Ê¤É¤Î¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²³Û¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤Ï15²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£