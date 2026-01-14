16Ç¯Á°¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡¶µ·±¤ò¸åÀ¤¤Ë¡Ö²Ð¤ÎÍÑ¿´¡×ÅÁ¤¨¤ë½»Ì±¤¿¤Á¡¡º´²ì´Ø¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò±þ±ç¡¡ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¸÷Ä®
2025Ç¯11·î¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ïº£¡¢ÉüµìÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÌÉÜ»Ô¸÷Ä®¤Ç¤Ï13ÆüÌë¡¢20Åï°Ê¾å¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²ÐºÒ¤«¤é16Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¤Î²ÐºÒ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¶µ·±¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È½»Ì±¤¿¤Á¤ÏÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13ÆüÌë¤ÎÊÌÉÜ»Ô¸÷Ä®¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤¿¤Á¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÍÑ¿´¡×¡£16Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËèÇ¯1·î13Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¢¡TOS¸æ¼êÀö·Ä»Òµ¼Ô
¡ÖÊÌÉÜ»Ô¤Î¸÷Ä®¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²Ð¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸½¾ì¤Ï¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2010Ç¯1·î13Æü¸á¸å10»þ¤´¤íÈ¯À¸¤·¤¿¸÷Ä®¤Î²ÐºÒ¡£¶¦Æ±½»Âð¤«¤é½Ð¤¿²Ð¤ÏÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÃÏ¶è¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23Åï¤¬Á´¾Æ¡¢2¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TOSº´Ìî³Êµ¼Ô
¡Ö16Ç¯Á°¤Î²ÐºÒ¤òÅÁ¤¨¤ëµÇ°Èê¤¬¤³¤Á¤é¤Î¸ø±à¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ÎÆü¤«¤é16Ç¯¡£¸÷Ä®¤Ë¤Ïº£¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤¿½»Âð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²ÐºÒ¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÇ¯1·î13Æü¤ò¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Ð¤ÎÍÑ¿´¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸÷Ä®1¶è¼«¼£²ñÉû²ñÄ¹´äÈø°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö²Ð»ö¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ ËÉºÒ°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²Ð¤ÎÍÑ¿´¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï¸÷Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿º¡²Ö²¹Àô¤â¾Æ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤«¤éµÁ±ç¶â¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÐºÒ¤ÎÍâÇ¯¤ËºÆ·ú¡£º¡²Ö²¹Àô¤Ïº£¤â½»Ì±Æ±»Î¤Îå«¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¸÷Ä®¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë½»Ì±¤¿¤Á¤Ïº´²ì´Ø¤Î»´¾õ¤Ë¤Ï¿´¤òÄË¤á¡¢Â¾¿Í»ö¤È¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¸÷Ä®1¶è¼«¼£²ñÉû²ñÄ¹´äÈø°ìÏº¤µ¤ó
¡ÖÈó¾ï¤Ë½»Âð¤¬Ì©½¸¤·¤Æ²Ð¤Î²ó¤ê¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ï»ä¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤â¤ï¤º¤«¤Ê³Û¤À¤¬µÁ±ç¶â¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²¹¤«¤¤»Ö¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²ÐºÒ¤«¤é16Ç¯¡£ÊÌÉÜ»Ô¸÷Ä®¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁ±°Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤âÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£