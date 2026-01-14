¡ÖSUPER¡ùGiRLS¡×ºäÎÓ²ÂÆà¡¢ÅÄÃæÁÛ¡¡º£²Æ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤â½ªÎ»¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER¡ùGiRLS¡×¤Ï14Æü¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®16¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤ÆºäÎÓ²ÂÆà(28)¡¢ÅÄÃæÁÛ(20)¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºäÎÓ²ÂÆà¡¦ÅÄÃæÁÛ¤Î2Ì¾¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëSUPER¡ùGiRLS·ëÀ®16¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡ÖºäÎÓ²ÂÆà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢SUPER¡ùGiRLS¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¡¢Â´¶È¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅÄÃæÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤òº£¸å¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òºÇÍ¥Àè¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Â´¶È¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¢§ºäÎÓ²ÂÆà¥³¥á¥ó¥È
¡¡µÞ¤ÊÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£SUPER¡ùGiRLS¤Ë²ÃÆþÅö½é¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤ò·Ç¤²¤ÆÇú¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬Ç¯¡¹¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯Íê¤â¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¤é¿È¤òÂà¤¯·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â»ä¤ò¸µµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÌçÎÓ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¡£¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È°ìÀ¸·üÌ¿»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡£¤³¤Î¾ì¤ÇÆ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤òSUPER¡ùGiRLS¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«»Ä¤ê¤Î»þ´Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§ÅÄÃæÁÛ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä ÅÄÃæÁÛ¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î·ëÀ®16¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢SUPER¡ùGiRLS¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£Ìó5Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SUPER¡ùGiRLS¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡£²ÃÆþÅö½é¡¢²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6¾Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë»Ï¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°áÁõ´Æ½¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÉþ¾þ¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤êÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Îµ¡²ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²¸ÊÖ¤·¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª