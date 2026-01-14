TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åß¤ÎÌ£³Ð¡¢¥Û¥¿¥Æ¤¬´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÍ­¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ç¥Û¥¿¥Æ¤ÎÂçÎÌ»à¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²õÌÇÅª¾õ¶·¡×Åß¤ÎÌ£³Ð¡È¥Û¥¿¥Æ¡É¤¬ÂçÎÌ»à¡¡ÇØ·Ê¤Ë³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤«¡©¡Ö¤Ø¤¤»àÎ¨¡×¤¬9³ä¡¡°û¿©Å¹¤Ë¤â±Æ¶Á

Åß¤Î´¨¤µ¤È¤È¤â¤Ë´Å¤ß¤òÁý¤¹¡¢½Ü¤Î¥Û¥¿¥Æ¡£¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯¤ÏÂç¤­¤Ê°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅìËÌµï¼ò²° ±ü±©¤Î±ã¡¡²ÜÌ¾¾ºÊ¿ Å¹Ä¹
¡Öµû²°¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤éÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÄ¿¹¤Î¥Û¥¿¥Æ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×

ÀÄ¿¹¸©¤Î¥Û¥¿¥Æ¤¬¡È»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿¹½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶­¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£

ÅìËÌµï¼ò²° ±ü±©¤Î±ã¡¡²ÜÌ¾¾ºÊ¿ Å¹Ä¹
¡Ö¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¤âÌ£Åª¤Ë¤âÀÄ¿¹»º¤¬¡È¿ä¤·¡É¡£µã¤­¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×

Å¹¤Ç¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Ê¤É¤ÎÎäÅà¥Û¥¿¥Æ¤ÇÂåÍÑ¡£»É¿È¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ÏÄü¤á¡¢¡ÖÉÍ¾Æ¤­¡×¤À¤±¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢ÀÄ¿¹¤Î¥Û¥¿¥Æ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

ÀÄ¿¹¤ÎÍÜ¿£¥Û¥¿¥Æ¤Î99¡ó¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡¢Î¦±üÏÑ¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥Û¥¿¥Æµù»Õ¡¡ÅÄÂ¼µÁÉ×¤µ¤ó
¡ÖÁ´Á³¥À¥á¡¢¤Ê¤ó¤âÀ¸¤­¤Æ¤Ê¤¤¡×

ÂçÎÌ¤Î¥Û¥¿¥Æ¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Î¦±üÏÑ¤ÎÍÜ¿£¥Û¥¿¥Æ¤Î¤¦¤Á¡¢ÍÜ¿£2Ç¯ÌÜ¤Î¿·³­¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ø¤¤»àÎ¨¤Ï¡¢µîÇ¯11·î»þÅÀ¤Ç93.3¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Û¥¿¥Æµù»Õ¡¡ÅÄÂ¼µÁÉ×¤µ¤ó
¡Öµù»Õ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡×

ÃÏ°è·ÐºÑ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Èó¾ï»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤­¤Û¤ÉÀÄ¿¹¸©¤Î¸©ÃÎ»ö¤é¤Ï¿å»ºÄ£¤òË¬Ìä¡£¿×Â®¤Ê»Ù±ç¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÄ¿¹¸©  µÜ²¼½¡°ìÏº ÃÎ»ö
¡ÖÁ´ÏÑ¤Ç²õÌÇÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¹­Åç¤Î¥«¥­¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸â»Ô¤ÎÍÜ¿£¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥«¥­¤Î8³ä¤«¤é9³ä¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»³º¬¿å»º  »³º¬¼þ»Ö ÂåÉ½
¡ÖÇÑ¶È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×

À¸¤­»Ä¤Ã¤¿¥«¥­¤â¿È¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é½Ð²Ù¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿åÍÈ¤²¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¿å»ºÄ£¤Ï¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥­¤ÎÍÜ¿£¶È¼Ô¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ä¸¶°øµæÌÀ¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤Î¥Û¥¿¥Æ¤ÎÈï³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸ÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡£