4月より放送がスタートするぴえろ魔法少女シリーズの新アニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の追加キャストとして、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、天粼滉平、橘龍丸、杉田智和の出演が決定。あわせて八乙女のコメント映像が公開された。

本作は、夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生・野々山風と、控えめだけど頑張り屋さんの中学生・野々山流の物語。むかしは仲良し姉妹だったふたりも、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」「魔法のことを誰にも知られてはいけない」。やがてふたりはお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することに。

声優初挑戦となる八乙女が演じるのは、風に魔法の力を授ける魔法の国・フェリックススターの住人ミーター。さらに、風や流の幼なじみの瀬尾翔太役を天粼、翔太の友人の角谷久士役を橘、そしてプロダクションわんすもあの社長・神立矢須王役を杉田がそれぞれ演じる。

あわせて公開された映像では、八乙女がアフレコ現場で自身が演じるミーターについて語っている。

また、3月15日に開催される本作のプレミア上映会に、ミーター役の八乙女と瀬尾役の天粼が追加登壇する予定だ。チケットの2次先行抽選販売は本日1月14日より受付がスタートしている。

＜コメント＞●八乙女光（ミーター役）

このたび、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』にミーター役として出演させていただくことになりました！なんと、今回が声優初挑戦です！僕はアニメが好きなので、アニメの仕事に関われてとても嬉しいです。

僕の演じるミーターは、魔法の国・フェリックススターから観光でやってきた、魔法の国の住人です。見た目もフォルムも可愛くて、どこか不思議な魅力のあるキャラクターになっています。そして、なんと主人公に魔法の力を授けるという、重要な役目を担っております。初めての声優挑戦で、最初のアフレコは本当に緊張しましたが、現場の雰囲気がとても温かくて、のびのびと楽しくお芝居しております。ぜひ僕が演じるミーターの活躍に注目していただけたら嬉しいです。

●天粼滉平（瀬尾翔太役）

瀬尾翔太役で出演させていただきます。ぴえろ魔法少女シリーズの新作に声優として出演できてすごく嬉しいです。そして今回の『魔法の姉妹ルルットリリィ』。アフレコ作業も進んでいるのですが、毎収録とっても楽しいです。作品の持つ柔らかな世界観や登場人物たちの優しい空気が、そのままアフレコ現場にも流れていて日々のチクチクとした気持ちを癒してくれています。野々山風役の橘めいさん、野々山流役の小鹿なおさんを筆頭に、素敵なキャスト陣とスタッフ陣で作品づくりができております！！ぜひとも多くの方に観ていただきたい作品です。何卒よろしくお願いします！！ 天粼演じる翔太くんもお楽しみに！！

●橘龍丸（角谷久士役）

この度『魔法の姉妹ルルットリリィ』で角谷久士役を演じさせていただく橘龍丸と申します。内容についてはまだ言えないあんな事やこんな事があるのですが…とにかく！たくさんの人達に観てほしい作品です！ 個性豊かなキャラクターがてんこ盛り！ドタバタしながら、時にキュンとするようなシーンがあったり、観た人の心を温かく、そしてハッピーにしてくれる！ そんな作品だと僕は思います！放送までワクワクドキドキしながら楽しみに待っていてください！僕も同じく、放送を楽しみに待っていようと思います！

●杉田智和（神立矢須王役）

神立矢須王を演じます。杉田智和です。事務所の社長役なので、所属しているアイドル達を売り込むのが役目です。自分自身の事は後回し。先ずは作品と彼女達をよろしくお願いします。（文＝リアルサウンド編集部）