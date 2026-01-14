¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬NBA»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥·ー¥º¥óÄÌ»»500¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅþÃ£
¡¡1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡Ë¡£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç3ÀïÁ´¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Ë98－119¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ñー¥º¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¥µ¥ó¥Àー¡Ê34¾¡7ÇÔ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Î27¾¡13ÇÔ¤â¡¢3°Ì¤Î¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ê27¾¡13ÇÔ¡Ë¤È¥²ー¥àº¹¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢14Æü¤Î¥µ¥ó¥ÀーÀï¤Ç27Ê¬44ÉÃ¥×¥ìー¤·¤¿¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢17ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»143»î¹ç¤Ç500¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£
¡¡22ºÐ¤È9Æü¤Î¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¸µ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤Û¤«¡¿21ºÐ¤È88Æü¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢NBA»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥·ー¥º¥óÄÌ»»500¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅþÃ£¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1973－74¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àµ¼°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤È¤·¤ÆÅý·×¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢143»î¹ç¤ÇÄÌ»»500¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤ÏNBA»Ë¾å4ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¡£¥Þ¥Ìー¥È¡¦¥Ü¥ë¡Ê¸µ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¤Û¤«¡¿121»î¹ç¡Ë¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡Ê¸µ¥¹¥Ñー¥º¡¿124»î¹ç¡Ë¡¢¥Þー¥¯¡¦¥¤ー¥È¥ó¡Ê¸µ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¡¿136»î¹ç¡Ë¤¬¤½¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç26»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ29.0Ê¬24.0ÆÀÅÀ11.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.0¥¢¥·¥¹¥È2.7¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨51.4¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Protector of the Paint 🚫
Congrats to @wemby on 500 career blocks! He is the second-youngest player in NBA history to have 500 blocks and fourth-fastest ever to 500 at 143 games. pic.twitter.com/tozQNLRe59
- San Antonio Spurs (@spurs) January 14, 2026
