INORAN¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØCLASSICAL ¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡Ù³«ºÅ¡¡¡È²óµ¢¤È¿Ê²½¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¸ø±é¤Ë
¡¡INORAN¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØINORAN Determine 2026 -CLASSICAL ¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤-¡Ù¤ò2·î¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§TourbillonºÆ»ÏÆ°¡¡RYUICHI¡¢INORAN¡¢SUGIZO¡¢J¡¢¿¿Ìð¡Ä¡ÄLUNA SEA¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¸Ä¡¹¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Ë¡£2007Ç¯È¯É½¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºÆÏ¿²»¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤ -Rerecorded-¡Ù¤ò·È¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤òÎ¨¤¤¤Æ3ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£¡ØCLASSICAL ¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿²óµ¢¤È¿Ê²½¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢2·î23Æü¤Ë²£ÉÍ¸ø±é¡¢3·î8Æü¤ËÂçºå¸ø±é¡¢3·î13Æü¤ËÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì1Æü2²ó¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆü1·î14Æü18»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØNO NAME?¡ÙÀè¹ÔÃêÁª¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£1·î27ÆüÀµ¸á¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢2·î3ÆüÀµ¸á¤è¤ê¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ðー¡¿°ìÈÌÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë