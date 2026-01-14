Á±ÄÌ»û»ÔÄ¹¤é¡¢¿·ËÌ»ÔÈÄ¶¶¶è¤òË¬Ìä¡¡ºù¤ÎÌÚ¤ò¿¢¼ù¡¡¸òÎ®Â¥¿Ê¤Ë´üÂÔ¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹áÀî¸©Á±ÄÌ»û»Ô¤ÎÄÔÂ¼½¤»ÔÄ¹¤ä»ÔÌ±¤é¤¬13Æü¡¢ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÈÄ¶¶¶è¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£ÈÄ¶¶¶è¸ø½ê¡ÊÌò½ê¡ËÁ°¤ÎÄí±à¤Ë¥ä¥¨¥¶¥¯¥é¤ÎÌÚ¤ò¿¢¼ù¤·¡¢º£¸å¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÈÄ¶¶¶è¤ÎÄÄ´ñÀµ¶èÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á±ÄÌ»û»Ô¤È¤Ï2024Ç¯¤«¤é¸òÎ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÄÔÂ¼»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢2·î20Æü¤«¤é3·î8Æü¤Þ¤Ç¿·ËÌÂçÅÔ²ñ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·ËÌ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÅÀÅô¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á±ÄÌ»û»Ô¤ÏºòÇ¯¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¸þ¤±¡¢Á±ÄÌ»û¤Î¸Þ½ÅÅã¤È½Ð¼á²à»û¤Î¡ÖÅ·¶õ¤Î¾âÆµÆ²¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÂç·¿¥é¥ó¥¿¥ó¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤â°ú¤Â³¤Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
Æ±¶è¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÃæ±û¼Ò¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¶è¸ø½êÁ°¤ÎÄí±à¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÔ»Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹¤²¡¢ÂæÆü¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
ÄÔÂ¼»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ©¶µ¤ÎÀº¿À¤ÈÎò»ËÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿Á±ÄÌ»û»Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢´Ñ¸÷¤ä½¡¶µÊ¸²½¡¢¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ê²«°°¾º¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
ÈÄ¶¶¶è¤ÎÄÄ´ñÀµ¶èÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á±ÄÌ»û»Ô¤È¤Ï2024Ç¯¤«¤é¸òÎ®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÄÔÂ¼»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢2·î20Æü¤«¤é3·î8Æü¤Þ¤Ç¿·ËÌÂçÅÔ²ñ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·ËÌ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÅÀÅô¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¶è¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÃæ±û¼Ò¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¶è¸ø½êÁ°¤ÎÄí±à¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅÔ»Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹¤²¡¢ÂæÆü¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
ÄÔÂ¼»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ©¶µ¤ÎÀº¿À¤ÈÎò»ËÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿Á±ÄÌ»û»Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¡¢´Ñ¸÷¤ä½¡¶µÊ¸²½¡¢¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ê²«°°¾º¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë