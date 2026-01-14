¡ÖÁ´Ç¯Âå¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¡×¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬²÷µó¡ª ³«ºÅ¹ñ¥µ¥¦¥¸·âÇË¤Ê¤ÉÁ´¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¡¢Êì¹ñ»æ¤Ï¡È»Ë¾å½é¡É¤ò¶¯Ä´¡Ö£¹ÅÀËþÅÀ¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÀ®ÀÓ¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡U-23¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¤¬£±·î12Æü¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀï¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£½éÀï¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¤ò£²¡Ý£°¡¢£²ÀïÌÜ¤Ç¥¥ë¥®¥¹¤ò£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³ÀïÁ´¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à»æ¡ØThanh Nien¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¾¡ÅÀ£¹¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ»²Àï»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï2024Ç¯Âç²ñ¤Î¾¡ÅÀ£¶¤Ç¡¢2016Ç¯¤Ï¾¡ÅÀ£°¡¢2018Ç¯¤Ï¾¡ÅÀ£´¡¢2020Ç¯¤Ï¾¡ÅÀ£²¡¢2022Ç¯¤Ï¾¡ÅÀ£µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö£¹ÅÀËþÅÀ¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ï2026Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Î¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤â½é¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²÷¿Ê·â¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ó°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¾¡Íø¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£Æ±»æ¤Ï¡ÖU-23¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇU-23¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤À¡×¤È¤âÊóÆ»¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï2022Ç¯Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ìÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬¥¢¥¸¥¢ÂçÎ¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Ç¯Âå¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ë¾å½é¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÎò»ËÅª°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇUAE¤ÈÂÐÀï¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÎò»Ë¹¹¿·¤òÌÜ¤¶¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
