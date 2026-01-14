¡ØDa-iCE TERMiNaL in SHIBUYA TSUTAYA¡Ù¤¬7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½
Da-iCE¤¬¡¢1·î14Æü¤«¤é1·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«TSUTAYA 1F¤Ë¤Æ¡ØDa-iCE TERMiNaL in SHIBUYA TSUTAYA¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£²ñ¾ìÆâ¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³êÁöÏ©¤¬
²ñ¾ìÆâ¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿9th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤ò¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê³êÁöÏ©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³êÁöÏ©ÉÕ¶á¤Ë¤Ï1962Ç¯¤ËCharles¡õRay Eames¡Ê¥Á¥ãー¥ë¥º¡õ¥ì¥¤ ¥¤ー¥à¥º¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¿Í¤¬¹ø³Ý¤±¤¿Ì¾¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤µ¤ì¤ë¥Ïー¥Þ¥ó¥ß¥éー¼ÒÀ½¤ÎEames tandem sling seating¡Ê¥¤ー¥à¥º¥¿¥ó¥Ç¥à¥¹¥ê¥ó¥°¥·ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤òÀßÃÖ¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¶õ´Ö¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤äDa-iCE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÂ¾¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.14 ON SALE
ALBUM¡ØTERMiNaL¡Ù
